Lääkärihelikopterin torstainen sijoittamispäätös Uttiin Lappeenrannan sijaan poiki jo kantelun. Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin (Eksote) hallituksen puheenjohtaja Marja-Liisa Vesterinen (sd.) teki asiasta kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle.

Hallituksen reformiministerityöryhmä linjasi, että lääkärihelikoptereiden uudet tukikohdat perustettaisiin Seinäjoelle ja Kouvolan Uttiin.

Vesterinen perustelee kanteluaan eduskunnan oikeusasiamiehen alun perin julkituomalla huolella, jonka mukaan nykyisillä tukikohdilla ei pystytä tarjoamaan yhdenvertaista ensihoitolääkärin saatavuutta hätätilapotilaille. Suurimmat kipupisteet ovat Pohjamaalla ja Kaakkois-Suomessa.

Kymenlaakson poliitikot ryhtyivät ajamaan omaa asiaansa vaalien alla, ja asiaan sekoittui poliittista aspektia. — Marja-Liisa Vesterinen

— Kerroin kantelussa, että ministeri Annika Saarikon (kesk.) asettama asiantuntijatyöryhmä oli katsonut, että oikea sijoituspaikka on Lappeenranta. Että vain Lappeenrannasta voi saavuttaa pohjoisimmankin pään alueet, saaristoalueet ja rajavyöhykkeen.

Lisäksi Etelä-Karjalassa on laajan päivystyksen sairaala, jossa on ensihoidon lääkäreitä ja erikoisalojen lääkäreitä.

— Jollaisia ei ole Kouvolassa, eihän siellä ole edes vastaavan tasoista päivystävää sairaalaa. Meillä taas on lentokenttä viiden minuutin päässä keskussairaalasta.

Vesterinen toteaa kantelussa, että asiantuntijatyöryhmän linjauksen jälkeen asia tuntui valmiilta.

— Mutta Kymenlaakson poliitikot ryhtyivät ajamaan omaa asiaansa vaalien alla, ja asiaan sekoittui poliittista aspektia. Kyllähän tämä aika poliittiselta haisee.

Vesterinen toteaa, ettei alkuperäinen tavoite yhdenvertaisista palveluista toteudu. Nykyisen lain ja mahdollisesti tulevan sote-lainsäädännön valossa kansalaiset eivät olisi tasavertaisessa asemassa ensihoidon palveluissa Etelä-Karjalassa.

— Päätös on siis väärä ja väärin perustein tehty. Päätös on peruttava ja tehtävä uusi päätös, jonka mukaan helikopteri on sijoitettava Lappeenrantaan.

Muokattu juttua klo 12.18: Vesterisen sitaatissa sana keskussairaalaa korvattu sanoilla vastaavantasoista päivystävää sairaalaa