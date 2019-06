Lappeenrannan kaupunki myy Snellmaninkadun puutalon huutokaupalla — Arvotalon lähtöhinta on 176 500 euroa

Lappeenrannan kaupunki myy joutilasta omaisuuttaan huutokaupalla. Kaupunki on pannut myyntiin entisen asemapäällikön talon eli Villa Remeksen Snellmaninkadulla, koulurakennuksen Mustolasta sekä Joutsenon virastotalo 3:n.

Taipalsaaren Päiviönsaaressa on neljästä mökkitontista vielä yksi myytävänä. Kohteet ovat esillä Huutokaupat.com -sivulla, ja niille on asetettu lähtöhinnat tarjouskilpailun pohjaksi. Ostotarjouksen tekoaikaa on 2. elokuuta saakka.

Valmistunut vuonna 1906

Snellmaninkatu 3 B:n puutalon lähtöhinta on 176 500 euroa. Se on rakennettu vuonna 1906 asuinkäyttöön ja on nykyisin toimistotalona.

Talossa on seitsemän huonetta, keittiö ja kolme vessaa. Tontti on 789 neliötä. Puutalo on suojelurakennus. Se on historiallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokas.

Ostajalle rakennusoikeutta

Mustolan entisen koulun keltaisen ylärakennuksen lähtöhinta on 18 000 euroa.

Mustolankadun varressa sijaitseva talo on rakennettu vuonna 1904. Neliöitä talossa on 172 ja tontilla vajaat kaksi tuhatta. Talossa on kylmä ullakko.

Tontilla on rakennusoikeutta 340+25 neliötä. Suojelukohteena oleva talo jäi tyhjilleen, kun Pontuksen koulu valmistui.

3 890 neliön tontilla

Joutsenon Kesolantien varrella sijaitseva toimistorakennus eli virastotalo 3 on rakennettu vuonna 1953. Alun perin matala osa oli terveystalo, ja korkeassa osassa oli asuntoja. Virastotalo 3:n lähtöhinta on 160 000 euroa.

Rakennuksen kerrosala on 827 neliömetriä. Sille lohkotaan 3 890 neliön tontti. Rakennusoikeus on 1 250 kerrosneliötä.

Suurten selkien tuntumassa

Päiviönsaaressa on myytävänä noin 6 340 neliön rantatontti. Sen lähtöhinta on 50 000 euroa. Tontti sijaitsee entisen kesäsiirtolan alueella, Suur-Saimaan suurten selkien tuntumassa.

Lappeenrannan kaupunki pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä rakennuksista ja tontista tehdyt korkeimmat tarjoukset.

Myytävistä kohteista kerrotaan täällä.