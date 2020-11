Lappeenrannassa asuvat meksikolaiset kasaavat kuolleiden läheistensä herkkuja kotialttarille – tequilaa isälle ja pikkunaposteltavaa isoisälle

Anu Kiljunen Alttari on vähän kuin buffetpöytä, jossa on tarjolla edesmenneiden läheisten herkkuja.

Lappeenrannan Skinnarilassa asuva meksikolainen opiskelija Anuar Vargas sytyttää tänään isoisänsä muistoksi kynttilän alttarilla, jonka on kasannut olohuoneeseensa. Meksikosta kotoisin oleva Sonia Rubio Castro puolestaan sytyttää kynttilät omien omaistensa muistoksi alttarilla olohuoneessaan Rakuunamäellä.

Sammonlahdessa asuva meksikolaisopiskelija Eleni Casasola ei ole alttaria rakentanut, mutta sytyttää kynttilän isoisänsä muistoksi yksiössään.

Siinä missä meidän suomalaisten pyhäinpäivän traditiona on viedä kynttilöitä haudoille, meksikolaiset viettävät kaksi päivää värikästä juhlaa. Meksikossa vuosittain 1.–2. marraskuuta vietettävä kuolleiden päivä on tärkeä perinne, joka ei ole nimestään huolimatta lainkaan synkkä, vaan pikemminkin elämäniloinen jälleennäkemisen juhla.

Keskeistä juhlassa on alttari, ofrenda. Niitä rakennetaan niin koteihin kuin julkisille paikoille.

Sonia Rubio Castro esittelee värikästä alttariaan, jossa on runsaasti pääkallo- ja luurankoaiheisia koristeita sekä kukkia, kynttilöitä, ruokaa ja juomaa. Suurimman osan esineistä Rubia Castro on tuonut Meksikosta.

Suomessa alttarin kasaaminen vaatii kompromissien tekemistä. Lappeenrantalaisista kukkakaupoista ei löydy zempasúchitlia, oranssia voimakkaasti tuoksuvaa kukkaa, eikä leipomoissa valmisteta sokerisia calavera-pääkalloja.

Anu Kiljunen Sonia Rubio Castro on tuonut valtaosan alttarin tarvikkeista Meksikosta. Lappeenrannasta ei löydy juuri oikeaa kukkalaatua cempasúchilia.

Anu Kiljunen Naispuolinen luurankohahmo La Catrina on asettunut Sonia Rubio Castron äidin kuvan viereen.

Juhlan alkuperä asteekkien ja mayojen rituaaleissa

Suomalaisen miehen kanssa avioitunut Rubio Castro hymyilee muistellessaan, kuinka anoppi kummeksui ensi alkuun alttaritapaa. Äkkiseltään se voi vaikuttaa pakanalliselta.

Kuolleiden päivän alkuperä onkin intiaanikansojen rituaaleissa. Asteekit ja mayat kunnioittivat esi-isiään ja kuolleiden jumalatarta kuukauden ajan elokuun tienoilla. Maahan saapuneiden espanjalaisten myötä juhla siirtyi marraskuun alkuun, jotta se vastaisi katolisia vainajien muistopäiviä.

Vuosisatojen saatossa intiaanien traditioon on yhdistynyt katolilaisia perinteitä. Niinpä tänä päivänä niin Rubio Castron kuin Vargasin rakentamilla alttareilla on pääkallojen ja luurankojen joukossa pyhimysten kuvia.

Anu Kiljunen Soittavat luurangot ovat sulassa sovussa katolisten pyhimysten kuvien kanssa.

Perinteisesti juhlan ensimmäinen päivä on omistettu kuolleille lapsille. Siksi Rubio Castro on asettanut lapsena kuolleen ystävänsä kuvan alttarin alimmalle kerrokselle. Toisena juhlapäivänä on vuoro muistaa kuolleita aikuisia. Omien edesmenneiden vanhempiensa kuvat Rubio Castro on nostanut alttarin korkeimmalle tasolle.

Alttarille on tapana kasata herkkuja, joista kuolleet omaiset ovat pitäneet. Rubio Castron alttarilla on isän arvostamaa tequilaa, äidin rakastamia leivonnaisia ja ystävän himoitsemia karkkeja.

– Uskomuksen mukaan nyt on aika, jolloin kuolleet läheiset tulevat vierailemaan luonamme. Herkut houkuttelevat heidät paikalle, samoin kuin kukkien tuoksu, Rubio Castro kertoo hymyillen.

Rubio Castro kertoo, että Meksikossa ihmiset kokoontuvat pyhän aikana läheisten haudoille. Traditioon kuuluu, että haudat koristellaan ja niiden ääressä saatetaan viettää vaikka koko yö syöden, juoden, jutellen ja laulaen.

– Kun aurinko nousee, lähdetään haudoilta pois. Ja iltapäivällä mennään messuun.

Meksikolaiset ovat onnistuneet pitämään kiinni omista perinteistään, eikä naapurimaan Yhdysvaltojen Halloween ole saanut horjutettua sen asemaa. Kuolleiden päivä, El dia de los muertos, on niin ainutlaatuinen traditio, että se on lisätty UNESCOn aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon vuonna 2008.

Kaisa Juntunen Anuar Vargas etsi Lappeenrannasta turhaan juuri oikeanlaista paperia askarrellakseen koristeita alttarilleen.

Alttarille seteleitä ja pikkunaposteltavaa isoisän muistoksi

Anuar Vargasin alttari paljastaa, että edesmenneen isoisän mieleen on ollut pikkunaposteltava, olut ja raha, mutta ilmeisesti hän on pitänyt myös lippalakeista?

– Kyllä, isoisä piti lakeista. Mutta lakin teksti kertoo myös sen, että hän piti matkustelusta, Vargas kertoo.

Kaukana kotoa oleva nuori mies on leiponut ensimmäistä kertaa itse kuolleiden päivän leipää, pan de muertoa. Hän on maustanut makean, vaalean leivän perinteiden mukaan appelsiinilla ja muotoillut sen pinnalle luuaiheen.

– Aika hyvin onnistui, Vargas sanoo tyytyväisenä.

Kaisa Juntunen Etualalla kuolleiden päivän leipää, jota Anuar Vargas leipoi itse ensimmäistä kertaa.

Alttarin koristeiden kanssa hänellä oli pieni tenkkapoo, sillä Lappeenrannasta ei tahtonut löytyä oikeanlaista paperia, josta muotoilla pääkalloja.

– Kynttilä sytytetään perinteisesti alttarille ensimmäisenä päivänä keskiyöllä ja sitä poltetaan läpi pyhien. Minä en sitä tee paloturvallisuussyistä, hän sanoo.

Vargasille kuolleiden päivä merkitsee ennen muuta perhejuhlaa. Silloin vietetään aikaa yhdessä läheisten kanssa ja syödään hyvin.

Anu Kiljunen Eleni Casasola sytyttää kynttilän edesmenneen isoisänsä muistoksi.

Kuolleiden päivän pääajatus toteutuu myös kaukana kotoa

Eleni Casasola nauttii tänään pan de muertoa kaakaon kanssa, kuten tekisi kotimaassaan. Hän ei kuitenkaan kokkaile isoisänsä herkkuruokia, vaikka kotona on niin tapana tehdä.

– Vaikka juhlinta ei ole tällä kertaa samanlaista kuin kotona Meksikossa, uskon, että kuolleiden päivän pääajatus toteutuu. Voin muistaa niitä läheisiä, jotka ovat kuolleet.

Kotikaupungissaan Mexico Cityssä Casasola käy vuosittain katsomassa keskustaan rakennettuja alttareita.

– Día de Muertos on ollut aina suosikkini meksikolaisista traditioista, sillä juhla on todella ainutlaatuinen ja merkityksellinen. Minusta on ihanaa muistella edesmenneitä rakkaita sukulaisia ja kokoontua yhteen perheen kanssa. Rakastan myös sitä, miten värikkääksi Mexico City on koristeltu, Casasola sanoo.