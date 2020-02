Tulevana kesänä vanhan Hesburgerin 400 neliön tiloissa aukeaa uusi ravintola, johon parhaillaan tehdään remonttia. Kaakkois-Suomen liiketilojen Toni Hyypiä on tyytyväinen, että taloon on saatu elämää.

Imatran tähdeksi ristitty vanha Prisman rakennus Mansikkalassa sai tällä viikolla uuden asukkaan, kun Menoauto muutti taloon. Aikaisemmin joulukuussa rakennuksessa toimipisteen avasi tietokonehuolto Pro It & Business Oy (Proitbu).

Heidän lisäksi uusiakin vuokrasopimuksia on tehty, kertoo Toni Hyypiä rakennuksen omistavasta Kaakkois-Suomen liiketilat -osakeyhtiöstä.

Tulevana kesänä vanhan Hesburgerin tiloissa aukeaa uusi ravintola. Ravintolassa on tilaa 400 neliötä, jotka kaikki uusi ravintoloitsija otti itsellensä.

– He tekevät siihen ison ravintolan, johon me parhaillaan teemme heille remonttia.

Santeri Tynkkynen Hesburgerin vanhoissa tiloissa remontti on jo käynnistynyt.

Sen lisäksi Kaakkois-Suomen liiketilat -osakeyhtiö on allekirjoittanut vuokrasopimuksen paikallisen toimijan kanssa, jolla tulee rakennukseen 1 500 neliön tilat. Hyypiän mukaan kyseiselle paikalliselle toimijalle tulee taloon monenlaista toimintaa.

– Heidän myymälä tulee liiketilan paraatipaikalle, ja osa heidän tiloista sijoittuu rakennuksen takaosaan.

Hyypiä ei vielä tässä vaiheessa paljasta, kenestä paikallisesta toimijasta tai ravintoloitsijasta on kyse.

Kaakkois-Suomen liiketilojen Toni Hyypiä on tyytyväinen siihen, että taloon on saatu elämää. Hänen mukaansa kiinnostus Imatran tähteä kohtaan on ollut hyvää.

Rakennuksen julkisivu remontoitiin talven aikana, ja samaan aikaan myös sisäpuolella on remontoitu tiloja. Uusien vuokrasopimustenkin jälkeen taloon mahtuu vielä uusia vuokralaisia.

Tarjolla on niin pieniä muutaman kymmenen neliön tiloja, kuin myös suurempia tiloja.

– Räätälöimme tiloja jokaisen toiveen mukaisesti. Toivotamme kaikki tervetulleiksi, vaikka yritämme tietenkin, että samanlaisia myymälöitä ei olisi montaa, vaan talossa olisi eri alan toimijoita.

Hyypiän omat autonvuokrauspalvelut toimivat toistaiseksi Menoauton yhteydessä. He rakentavat itselleen omat tilat sen jälkeen, kun muille toimijoille on saneerattu uudet tilat. Sen lisäksi rakennuksen takaosassa on Hyypiän minivarastopalveluita.

Santeri Tynkkynen Marko Räsänen on tyytyväinen Menoauton uusiin tiloihin.

Menoauto avasi toimipisteen uusissa tiloissa tämän viikon maanantaina. Menoauton yrittäjistä Marko Räsänen on tyytyväinen uusiin tiloihin. Aikaisemmin heidän vaihtoautot sijaitsivat pihalla tai ulkokatoksessa, nyt myös vaihtoautot on mahdutettu sisätiloihin.

–Meillä on tässä niin toimivat tilat kuin vain voi olla, niin korjaamon puolella kuin myymälän puolella.

Menoauton edelliset tilat olivat kooltaan noin 500 neliötä, uusissa tiloissa neliömäärä tuplaantui. Räsäsen mukaan heidän perustoiminnot pysyvät ennallaan, mutta huollon puolelle he satsaavat jatkossa voimakkaasti.

Menoauto on hankkinut korjaamon puolelle kaksi uutta nosturia sekä uutta laitteistoa, ja tarkoituksena on palkata lisää ajoneuvoasentajia. Menoauto tulee rekrytoimaan yhdestä kolmeen uutta työntekijää, jotta he voivat huollon puolella palvelemaan imatralaisia entistä paremmin.

Eikä pelkästään merkkihuoltoa, vaan he aikovat jatkossa toimia enenevässä määrin monimerkkikorjaamona.

– Sijainti on hyvä. Ihmiset voivat jättää auton huoltoon, ja käydä vaikka Prismassa shoppailemassa. Me hoidamme sillä aikaa huollon, sanoo Räsänen.

Santeri Tynkkynen Menoauto panostaa jatkossa huoltopalveluihin entistä enemmän.

Santeri Tynkkynen Vaihtoautot mahtuvat nykyisin sisätiloihin.

Santeri Tynkkynen Vanhan Prisman tiloja remontoidaan kovalla vauhdilla.