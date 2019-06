Lappeenrantalaismies jo toista kertaa käräjillä eläinsuojelurikoksesta — syyttäjä vaatii vankeutta ja pysyvää eläintenpitokieltoa

Lappeenrantalainen mies on toistamiseen Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa syytettynä eläinsuojelurikoksesta. Mies on kiistänyt syytteet.

Miestä syytetään vuosina 2017 ja 2018 tehdystä eläinsuojelurikoksesta sekä viime vuonna tehdystä sivutuotelain rikkomuksesta. Hänet on aiemmin tuomittu eläinsuojelurikkomuksesta vuonna 2016.

Syyttäjä vaatii miehelle kuuden kuukauden ehdotonta vankeusrangaistusta tai yhdyskuntapalvelua. Lisäksi mies on syyttäjän mukaan tuomittava tuotantoeläimiä koskevaan pysyvään eläintenpitokieltoon.

Eläimet ovat kärsineet

Haastehakemuksen mukaan mies on syyllistynyt useisiin eläinsuojelurikkomuksiin, jotka ovat aiheuttaneet kärsimyksiä ja eläinten kuolemia.

Syytteen mukaan mies on pitänyt nautoja nälkiintyneenä ja laiminlyönyt hyvälaatuisesta ravinnosta annettuja velvoitteita ja asetuksia. Sen seurauksena yksi vasikka on on kuollut nälkään.

Lisäksi eläinlääkäri määräsi viisi nautaeläintä lopetettavaksi nälkiintymisen vuoksi.

Mies on myös laiminlyönyt eläinten terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimisen. Esimerkiksi vuonna 2017 viimeisillään tiineenä ollut hieho on yrittänyt poikia tunteja ilman apua ja kuollut. Syytetty yritti itse vetää syntymässä ollutta vasikkaa ulos.

Vuonna 2018 useita vasikoita kuoli ripulin tai nälkiintymisen vuoksi, vaikka niiden sairastuminen ja nälkiintyminen olisi ollut nähtävissä eläinlääkärin suorittamissa tarkastuksissa.

11 eläintä kuoli neljässä kuukaudessa

Myös eläinten sorkista huolehtiminen on syytteen mukaan laiminlyöty. Sorkat olivat kasvaneet ylipitkiksi ja se on vaikeuttanut liikkumista ja aiheuttanut kipua. Ainakin kaksi eläintä on tämän vuoksi määrätty lopetettavaksi.

Lisäksi eläinten hygieniasta ja talviolosuhteista ei ole huolehdittu eläinsuojeluasetusten mukaisesti. Esimerkiksi eläinten juoma-astiat jäätyivät pakkasella, kun kylmäpihatossa ei ollut asetusten vaatimia lämmitettäviä juoma-astioita.

Haastehakemuksen mukaan vuoden 2018 elo-joulukuun aikana miehen tilalla olleista 50 eläimestä kuoli 11.

Tuomio loppuviikosta

Syyte sivutuotelain rikkomuksesta tuli, koska mies ei toimittanut kuolleiden nautojen raatoja raatokeräykseen polttamalla hävitettäväksi. Sen sijaan hän on haudannut raadot maahan omille mailleen.

Syyttäjän mukaan syytetty on piittaamaton tuotantoeläinten hyvinvoinnista ja siksi pysyvästi soveltumaton hoitamaan tuotantoeläimiä ja vastaamaan niiden hyvinvoinnista.

Käräjäoikeuden istunto pidettiin juhannusviikolla. Tuomio on odotettavissa kesäkuun lopulla.