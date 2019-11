Kaikkien aikojen talousarvio, todettiin Imatran kaupunginvaltuustossa: historiallisen tiukka puserrus hyväksyttiin kolmessa tunnissa

Imatran kaupunginvaltuusto kokoontui maanantaina ”kaikkien aikojen talousarvion” äärelle, kuten kaupunginjohtaja Kai Roslakka poikkeuksellisen haasteellista ja tiukkoihin raameihin puristettua prosessia kuvaili.

Ensi vuoden talousarvion lisäksi käsittelyssä oli kahden tulevan vuoden taloussuunnitelma. Tulevalle vuodelle vahvistettiin niin ikään tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentti kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.

Kunnanhallitus istui viisi päivää talousarvioesityksen kimpussa, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi sellaisenaan kolmen tunnin kokouksessa.

Asiaa konsenriyhtiöistä ja Eksotesta

Veikko Hämäläinen (sd.) piti puheenvuorossaan hyvänä, että kunnallisveroprosentin osalta pelimerkit jäävät käyttämättä. Hänen mukaansa tulevaisuus pohjaa muun muassa kaupunkikonsernin yhteistyöhön.

— Nimenomaan konserniyhtiöihin on löydettävä voimakas panostus. Kehitysyhtiölle on tehtävä selkeä rooli ja Base Campin kohdalla enemmän on saatava panosta. Sinänsä konsernimaailma on hyvässä mallissa, kuin vain jaksamme uskoa ja tehdä niitä asioita, mitä asiantuntijat tällä puolella esittävät. Saaristoratkaisulla ei pelastu asukkaiden sisäänsaaminen, vaan Ukoskaan liittyvät investoinnit on pyrittävä viemään eteenpäin. Jos luomme palveluja joita imatralaiset tarvitsevat, niiden pitää olla niin hyviä, että kelpaavat myös muille.

Valtuusto ja etenkin talousarviokäsittely tuskin olisi mitään ilman Eksotea. Se närästi etenkin Anssi Piiraista (vas.), joka toimitti asian seuraavin saatesanoin:

— Ympäri maata on kuultu sellaista, että palvelujen hintoja pitää korottaa kesken sopimuksen. Näitä meidän pitää ajatella tulevaisuudessa, ne tulevat vastaan.

Sanna Prior: koulut eivät saa kärsiä

Kokoomuksen, perussuomalaisten, keskustan ja vihreiden eli ryhmä 22:n ryhmäpuheenvuoron piti Anu Urpalainen. Hän korosti puheessaan rohkeutta ja mahdollisuutta panostaa elinvoimatekoihin tiukissakin raameissa.

— On yhtenäinen näkemys siitä, että elinvoiman vahvistaminen on ykkösasia. Sen kautta tulee työtä ja sijoittaudutaan, kun muut hyvinvointiin kohdentuvat toiminnot ovat kohdallaan. Katseemme valtuustona kääntyy vahvasti kaupunginhallituksen ja yhtiöiden suuntaan, että tekoja konkreettisesti löytyy. Ensi vuosi ratkaisee, kuinka viisautta on saatu aikaan.

OAJ:n Imatran osaston puheenjohtaja Sanna Prior (kok.) puhui niin ikään elinvoimasta, mutta eri näkökulmasta. Koulumaailmassa kaupungin käynnissä olevat yt-neuvottelut tarkoittavat muun muassa suurempia ryhmäkokoja.

— Toivoisin, että mietitään, mikä on sitä oikeaa elinvoimaa. En näe, että tulisin Imatralle uudelleen kolmen lapsen äitinä siksi, että veroprosentti on 20. Tärkeää on, että lapset saavat hyvän koulutuksen, turvallisen olon ja tarpeeksi käsiä, jotka heitä auttavat. Mielettömät resurssit on pistetty Ukonniemeen, jossa lapset pystyvät harrastamaan. Nyt meille on tulossa puhtaat koulut. Sinne tarvitaan resurssia, jakotiloja ja ryhmäkoon pienennyksiä.

Lisänä elinvoima-määräraha

Ylimääräisenä asiana talousarviokirjaan täydennettiin elinvoimapanostuksen-kokonaisuus, jonka varaus on 54 000 euroa.

Määrärahavaraus sisältää mahdollisen Lappeenrannan lentokentän tukemista koskevan päätöksen. Varauksen käytöstä päättää kunnanhallitus erillisellä päätöksellä.

Huomenna tiistaina käynnistyy Imatran kaupunkia koskevien yt-neuvottelujen uusi neuvottelukierros, jossa käydään läpi konkreettisia, vastuualuekohtaisia sopeuttamistoimia.