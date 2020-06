Viljo Kurkaa, 8, juoksee innoissaan Hitonpesäksi kutsuttuun luolaan.

- En ole käynyt ikinä ennen luolassa, lappeenrantalaispoika huikkaa iloisena.

Luola on valoisa, kun sinne johtaa kaksi suuaukkoa. Viljo hoksaa onkalon takaseinässä ihmisen mentävän tunnelin. Hän ryömii siitä sisään, ja siellä on pimeää. Nyt tarvitaan taskulamppua.

Jännittävää!

Kapean tunnelin päässä avautuu kivinen kammio, jossa Viljo voi nousta seisomaan.

Pikkusisko Helga Kurkaa, 5, ei uskalla ryömiä perässä kammioon. Onhan koko luolassa jotakin pelottavaa, kun nimikin on niin hurja. Isänsä Paavo Kurkaan perässä tyttökin uskaltautuu pieneen tunneliin ja syvemmälle kallion sisään.

Olemme Ylämaalla Väkeväjärven rannalla. Hitonpesä löytyi helposti itärajalle johtavan hiekkatien varresta. Väkeväläntieltä piti kävellä metsäpolkua vain pieni matka, kun luolan suuaukko näkyi jo matalan rapakivijyrkänteen kyljessä.

Mika Strandén Helga ja Viljo Kurkaa tutustuvat Hitonpesän ympäristöön.

Hitonpesällä hyvin erikoinen ja poikkeuksellinen onkalo

Ylämaan Hitonpesä on valtakunnallisesti merkittävä luolakohde. Sen onkalo on hyvin erikoinen ja poikkeuksellinen, toteaa Tuomo Kesäläinen kirjassaan Luolaseikkailu. Mies tietää mihin verrata, sillä hän esittelee kirjassaan 60 luolaa ympäri maata.

Hitonpesällä vieraillessa pitää varoa, ettei koske turhaan luolan seiniin. Rapakivi varisee pienestäkin kosketuksesta.

Jokaisella luolalla on oma tarinansa, niin myös Hitonpesällä. Tarinoiden mukaan onkalossa asui heiveröinen Hitto, joka tarvitsi vähäisten voimiensa vuoksi kaksi suuaukkoa päästäkseen helposti pakenemaan vihollisia.

Lapset eivät jaksa olla pitkään kiinnostuneita luolasta, vaan pian heidän pitää päästä tutkimaan, mitä muuta ympäristöllä on tarjottavana. Lapset juoksevat Väkeväjärven rantaan, jossa joutsenpari uiskentelee. Pian Viljo kiipeää puuhun ja Helga menee perässä.

Retkellä pitää olla aina eväät, ja niin on nytkin. Perheen äiti Viivi Kurkaa lupaa, että kohta on niiden aika.

Päivi Virta-Salo

Kaisa Juntunen Voi hyvin kuvitella, että Pohu-Matti on mahtunut tässä luolassa sairaalaansa pyörittämään.

Kansanparantaja Pohu-Matti sai asiakkaita Pietarista asti

Pohu-Matin kenttäsairaalaan on nykyään helppo ajella ensin Kuutostietä ja sitten hiekkateitä pitkin. Kangaslammentieltä johtaa noin 300 metrin kiva polku myös Pirunkirkkona tunnettuun luolaan.

Haastavampi oli taival satoja vuosia sitten, jolloin tarinoiden mukaan kansanparantaja Pohu-Matin hoidettavaksi saapui potilaita aina Pietarista asti.

Rautjärven Torsansalosta, Linnavuoren juurelta, löytyy iso avoluola, jolla on mielenkiintoinen historia.

Perimätiedon mukaan jo muinaiset tietäjät ja noidat hääräsivät luolassa loitsuten ja taikoen. Täsmällisempää tarinaa on vuonna 1840-kuolleesta Pohu-Matista, joka keitteli luolassa lääkkeitään ja kylvetti potilaitaan läheisessä Linnalammessa. Mies oli niin tunnettu parantaja, että hänen luokseen tultiin aina Pietarista asti, ja vielä miehen kuoleman jälkeenkin häntä etsittiin.

Erään tarinan mukaan eräs isä poikineen tuli pitkän taipaleen takaa hakemaan apua pojan kaatumatautiin. Poika oli saanut taudin hääyönään kilpakosijansa kirouksen vuoksi. Valitettavasti kirousta ei saatu kumottua, sillä Pohu-Matti oli ehtinyt kuolla ennen isän ja pojan tuloa.

Luolasta löytyy myös aarre, ainakin tarinoiden mukaan. Jos haluaa, voi uskoa, että luolassa on 1700-luvulla isonvihan aikaan kätketty arvokas raha-aarre, joka odottaa yhä löytäjäänsä. Totta onkin, että luola palveli isonvihan ja jopa vielä jatkosodan aikana niin pakopaikkana kuin piilona omaisuudelle.

Luolaa kutsutaan monien muiden luolien tapaan myös Pirunkirkoksi. Kun luolalla on korkeutta jopa kolme metriä, leveyttä lähes 15 metriä ja syvyyttä noin 10 metriä, on se vanhan kansan mielestä vaikuttanut kivikirkolta. Ja kukapa muu tuollaiseen syrjäiseen paikkaan kirkkonsa perustaisi kuin itse paholainen.

Päivi Virta-Salo

Pirunkirkolle on helppo löytää

Torsansalon nähtävyys on saanut arvoisensa puitteet. Kangaslammentien varressa on hieno kyltti, joka kertoo saapumisesta Pirunkirkolle. Autolle on selkeä parkkipaikka, ja polku on hyvässä kunnossa.

Luolan historiasta ja siihen liittyvistä tarinoista voi lukea sen viereen pystytetyistä tauluista.

Alueella voi nauttia myös näköaloista, kun kiipeää Linnavuoren huipulle. Ja jos jotakin vaivoja on, niin ainahan voi kokeilla loitsuja luolassa ja kastautumista Linnalampeen.

Kaisa Juntunen Pirunkirkko on saanut hienon kyltin Kangaslammentien varteen Torsansalossa Rautjärvellä.