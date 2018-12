Kolmen lappeenrantalaisen ja kahden imatralaisen pyöräilijän porukka polkaisee lauantain ja sunnuntain välisenä yönä Lappeenrannasta Tampereelle. He ottavat osaa Suomen pitkänmatkanpyöräilijöiden kauden päätöstapahtumaan, Talvipäivänseisausajoon.

— Ideana on ajaa vuoden pisin yö läpeensä. Osallistujat voivat startata haluamastaan paikasta, maalit ovat Tampereella ja Oulussa, minne ajajat kokoontuvat sunnuntaina auringon noustessa, kertoo yksi lähtijöistä, lappeenrantalainen Tuomo Lankinen.

Vuodesta 2013 Suomessa järjestetty talvipäivänseisausajo on saanut idean Yhdysvalloissa, Italiassa ja Saksassa vuoden pimeimpään aikaan järjestetyistä Winter Solstice -ajotapahtumista.

— Niissä pyöräilijät kokoontuvat yhteen ja ajavat 200 kilometriä vuoden lyhimmän päivän kunniaksi. Suomeen idean toi pitkänmatkanpyöräilyn ”päämies” Mikko Mäkipää. Hän totesi, että pitkien välimatkojen maassa yhteisen lähtöpaikan sijaan voitaisiin ottaa yhteinen päätepiste, jossa ajajat kohtaavat ajon jälkeen lähdettyään eri paikoista.

Ideana on ajaa vuoden pisin yö läpeensä. — Tuomo Lankinen

Päivän sijasta Suomessa ajetaan yöllä, sillä näin ajoaikaa on paljon enemmän.

Kyse ei ole kilpailusta, vaan pyöräilytapahtumasta. Osanottajien on ajettava vähintään 150 kilometriä lauantain kello 15.04:n ja sunnuntain kello 9.43:n välillä. Kellonajat noudattavat talvipäivänseisausta 21.—22. joulukuuta.

— Meidän reitillemme tulee kilometrejä runsaat 300. Reitti on suunniteltu kulkemaan pienempiä teitä, vilkasliikenteisiä teitä vältellen, Lankinen kertoo.

Hän ja imatralainen Matti Ainasoja ajoivat matkan jo viime vuonna. Silloin he polkivat Savitaipaleen, Tuohikotin, Jaalan, Asikkalan, Lammin ja Kangasalan kautta Tampereelle. Nyt reitti kulkee Luumäen, Utin, Lahden, Lammin ja Sahalahden kautta.

Lankisen ja Ainasojan kanssa matkaan lähtevät lappeenrantalaiset Perttu Laine ja Markus Siivola sekä imatralainen Juha Similä.

Ajatus satojen kilometrien pyöräilystä keskellä talvea pimeässä mutkaisilla, lumisilla ja ehkä jäisilläkin pikkuteillä on äkkikuulemalta kovin hullu.

Mikko Mäkipää Tässä Mikko Mäkipään ottamassa kuvassa ajetaan isolla tiellä kohti Tamperetta.

— Kyllä retki yllytyshulluutta ja rohkeutta kysyy, mutta kahjoja emme ole, Lankinen vakuuttaa.

Pyöräily läpi talviyön vaatii hyvää talvivarustettua pyörää hyvine ajovaloineen, nastarenkaineen ja heijastimineen. Kuskilta se vaatii koeteltua hyvää kuntoa, sopivaa vaatetusta ja heijastinliivejä vaatteiden päälle.

— Viime vuonna keli oli hyvinkin vaativa, mutta nyt ennuste on parempi. Tarkkana ja hereillä pitää koko ajan silti olla, ettei mitään satu.

Viiden pyöräilijän rypäs on haaste myös vastaantulijoille ja etenkin ohittelijoille kapeilla tieosuuksilla.

— Me ajamme perä perää niin, että takana tulevan eturengas on 20—30 sentin päässä edellä ajavan takarenkaasta. Näin meidän ohittamisemme on yhtä nopeaa kuin jos ohittaisi henkilöauton, Lankinen selvittää.

Tiiviissä jonossa ajetaan siksi, että etummainen pyöräilijä halkoo ilmaa ja muut saavat peesihyötyä. Vetäjää sitten vaihdetaan.

Tapahtuman sääntöjen mukaan osanottajilla ei ole erillistä huoltoa. Matka tehdään omin eväin, minkä lisäksi pysähtyminen bensa-asemille on sallittua.

Tuomo Lankinen Huoltotaukoja on lupa pitää myös huoltoasemilla. Matti Ainasoja pitämässä taukoa viime vuoden yöpyöräilyssä.

— Reittimme kulkee niin, että se ylittää valtatien kolme kertaa paikoissa, jossa on huoltoasema. Niillä voimme syödä, juoda kahvit, ottaa kengät hetkeksi jalasta ja kuivatella vaatteitamme.

Tampereella miehiä odottaa lämmin sauna ja hotelliaamiainen. Kotiin he palaavat sunnuntaina autokyydillä.

Pyöräilijöiden matkaa voi seurata Instagramista aihetunnisteella #talvipäivänseisaus.