Ilmakuva paljasti Vuoksen suulla lepäävän hylyn: "Luultavasti kyse on vanhasta Gutzeitin lotjasta", arvioi hylyn havainnut lappeenrantalainen vesistöhistorian harrastaja Matti Hakulinen

Niskalammen ranta Imatralla on viimeinen leposija useammalle alukselle. Kuusikkosaaren liepeille uponnut hylky voi mahdollisesti olla vanha lotja.

Vuoksen suulta on löytynyt mitä todennäköisimmin aiemmin tuntemattomaksi jäänyt hylky. Kuusikkosaaren edustalla lepäävän hylyn huomasi täysin sattumalta Lappeenrannassa asuva vesistöhistorian harrastaja ja tietokirjailija Matti Hakulinen.

— Olin kahden arkeologin venekuskina ja menimme saareen katsomaan, mitä sieltä löytyisi. Nähtiin veden rajassa pollarit, joita luulin aluksi laiturintapaisiksi. Kotona katsoin ilmakuvasta, että siihen heijastuu hylky.

Rantaveden tuntumassa oleva hylky ei ole Hakulisen mukaan syvällä, sillä osittain vesirajaa halkovat pollarit ovat kiinni laivan kannessa. Hän arvelee aluksen olevan vanha lotja. Puurunkoisia sisävesialuksia käytettiin yleisimmin kuljetuksiin.

— Luultavasti kyse on vanhasta Gutzeitin lotjasta, joka on jäänyt tuohon rannalle ja jossain vaiheessa uponnut. Ilmakuvasta se vaikuttaa sen kokoiseltakin. Luulisin, että se on ainakin 50 vuotta vanha. Ei niitä paljon sen jälkeen ole käytetty.

Niskalammen vesistöihin sukeltaneita aluksia on alueella sikin sokin, sillä vuonna 2017 Paasisalmesta paljastui valtava proomujen ja veneiden hautausmaa.

— Arvioisin, että se voi olla samoja proomuja, mutta paremmin en pysty sanomaan. En usko, että kyseessä on mitenkään arvokas löytö. Suurin yllätys oli se, että se näkyi ilmakuvasta, Hakulinen sanoo.