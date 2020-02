Lappeenrannassa Kimpisen ja Lappeenrannan Lyseon lukion sekä Taavetin lukion abit nousevat kuorma-autojen lavalle jo tämän viikon torstaina eli 6.2. Lappeenrannassa myös vanhat tanssivat edellisvuosia aikaisemmin, eli Lappeenrannan vanhat pukeutuvat juhla-asuihin heti penkkareiden jälkeen perjantaina 7.2.

Muualla maakunnassa penkkareita juhlitaan ensi viikolla torstaina 13. ja vanhoja perjantaina 14.2. Luumäelläkin vanhat tanssivat perjantaina 14.2. vaikka penkkarit järjestetäänkin viikkoa aikaisemmin.

Päivi Virta-Salo

Abeilta loppui jo koulu

Syy Lappeenrannan penkkareiden ja vanhojen tanssien aikaisempaan ajankohtaan johtuu ylioppilaskokeista. Aikaisemmin lukiolaiset ovat Lappeenrannassakin juhlineet sillä viikolla, jolloin alkuviikosta on järjestetty ylioppilaskokeiden vieraiden kielten kuuntelut ja abit siirtyneet niiden jälkeen lukulomalle.

– Ylioppilastutkinnon rakenne on muuttunut, eikä erillisiä kuuntelupäiviä enää ole, joten abeilla loppui koulu maanantaina 3.2. jakson päättöviikon päättymiseen. Meidän mielestä oli hyvä järjestää penkkarit tähän ajankohtaan, Kimpisen lukion rehtori Olli Mielonen kertoo.

Lukiot saavat itse päättää sekä penkinpainajaisten että vanhojen tanssien ajankohdan. Monissa suuremmissa kaupungeissa niiden ajankohtaa aikaistettiin jo viime vuonna.

Luumäellä Taavetin lukiossa penkkareiden aikaistamiselle on sama syy kuin Lappeenrannassa eli abien koulun loppuminen ja siirtyminen lukulomalle jakson päättöviikon jälkeen.

Taavetissa vanhojen tanssien siirtämiseen viikon päähän penkkareista on kuitenkin erityisen painava syy.

– Meillä on sen verran vähän poikia kakkosluokalla, ettei heistä riittänyt kaikille tytöille paria vanhojen tansseihin, minkä vuoksi osa tanssikavaljeereista on abeja. Mutta koska he eivät ole paikalla perjantaina 7.2. vaan esimerkiksi abiristeilyllä, vanhojen tanssit järjestetään viikon päästä penkkareista, kertoo Taavetin lukion liikunnan opettaja Pekka Tapani.

Abit karkittavat Taavetin päiväkotilaisia ja koululaisia Taavetin koulun juhlasalissa ja lähtevät kohti Taavetin keskustaa kello 11.30. Kangasvarren koululla he pysähtyvät kello 12.30 ja Jurvalan Salen pihassa kello 13.

Kai Skyttä Lappeenrannassa on tänä vuonna ennätysmäärä vanhoja: kahdessa lukiossa yhteensä 400, joista Lyseon lukiolaisia 240 ja kimpisläisiä 160.

Urheilutalolla kahisee sekä päivällä että illalla

Lappeenrannassa on tänä vuonna ennätysmäärä vanhoja: lyseolaisia on 240 ja Kimpisen lukiolaisia 160. Kummankin lukion vanhat tanssivat Lappeenrannan uudistetulla urheilutalolla: Kimpisen vanhat iltapäivällä kello 13 ( Kimpisen lukiolaisille ja tanssijoiden vanhemmille) ja Lyseon Lukion vanhat kello 17.30 (tanssijoiden perheille).

Kimpisen lukion oppilaat tanssivat urheilutalolla peruskoululaisille kello 11 aamupäivällä, ja Lyseon lukiolaiset vierailevat päivällä sekä Toivokodilla että Snellmanin päiväkodilla ja tanssivat muille lukiolaisille ja Lönnrotin koulun opiskelijoille Lyseon omassa liikuntasalissa.

Imatralla vanhojen tansseja säestää oikea orkesteri

Imatran yhteislukion vanhat tanssivat Imatran urheilutalolla perjantaina 14.2. kello 9.30 lähialueen ala- ja yläkoulujen oppilaille sekä lukiolaisille. Illan kello 18 esitys on tarkoitettu vanhemmille, mutta kaikki tansseista kiinnostuneet pääsevät katsomaan niitä. Illan esityksessä tanssijoita säestää Imatran puhallinorkesteri johtajana Ismo Vänskä.

Päivällä Imatran vanhat käyvät tanssimassa kauempana sijaitsevilla ala- ja yläkouluilla.

Katri Ikävalko Imatralla abit kiertävät penkkaripävänä 13.2. yhteensä neljällä kuorma-autolla. Kaikki autot lähtevät kello 12 ammattioppilaitos Sampon pihalta kohti Mansikkalan moduuleita ja Tietäjäntaloa, jonka jälkeen kaksi autoa lähtee itää kohti ja kaksi autoa kohti Imatrankoskea.