Vaalimaan outlet-kylä Zsar Oy selvitystilassa – Ostoskylä edelleen avoinna

Ostoskylää Vaalimaalla pyörittävä Zsar on asetettu selvitystilaan. Ostoskylä on avoinna, tosin koronaviruksen takia edelleen supistetuin aukioloin.

Zsarin asettaminen selvitystilaan merkitsee sitä, että parhaillaan käydään läpi yhtiön taloudellista tilannetta.

Selvitystilaan yhtiö voidaan asettaa joko yhtiökokouksen päätöksellä, rekisteriviranomaisen määräyksellä tai tuomioistuimen päätöksellä. Zsarin ostoskylän väliaikaisen johtajan Petteri Terhon mukaan yhtiön selvitystilaan asettamisesta päätti yhtiökokous.

Selvitystila päättyy joko yhtiön toiminnan jatkamiseen, konkurssiin tai yhtiön purkamiseen. Terho uskoo toiminnan jatkumiseen.

– Olemme hakeneet koko kevään lisärahoitusta ja käyneet rahoituskierroksia niin kuin monet muut kauppakeskukset. Selvitystila on meille tekninen tapa jatkaa tuota prosessia, jossa selvitetään yhtiön tilanne, vastuut ja velat. Me emme näe tässä mitään ihmeellisempää. Ostoskylä on avoinna, mutta tilanne on toki koronan takia haastava. Meillä on tarkoitus löytää sellainen rahoitusratkaisu, millä päästään eteenpäin kehittämään toimintaa koronasta huolimatta, Terho sanoo.

Ratkaisut tänä vuonna

Hänen mukaansa yhtiö pyrkii laajentamaan osakaspohjaa ja myös hankkimaan lainarahoitusta.

Terho ei halua kommentoida, etsitäänkö mahdollisesti koko yhtiölle uutta omistajaa.

– Kyse on yhtiön sisäisistä asioista, joten en voi avata tuota. Kuka sen sitten mahdollisesti tulevaisuudessa omistaa, se on juttu, josta on turha spekuloida tässä vaiheessa. Kun asiat saadaan maaliin, niin kerrotaan.

Terhon mukaan selvitystila tullee kestämään enintään vuoden loppuun, jonka jälkeen on päätösten aika.

– Selvitystila päättyy, kun yhtiökokous tai selvitysmies tekee päätöksen miten jatketaan. Se tapahtuu syksyn tai ainakin tämän vuoden aikana. Olen täysin vakuuttunut, että tähän saadaan sellainen ratkaisu, että Zsarissa tehdään kauppaa jatkossakin. Tämä on myös työpaikka monelle eli kolmatta sataa ihmistä saa Zsarista välillisesti tai suoraan elantonsa.

Alku ollut hankala

Ostoskylä Zsarin vuoden 2018 syksyllä alkanut taival on ollut takkuinen. Viime vuonna sen liikevaihto oli 1,8 miljoonaa euroa ja liiketulos painui 4,5 miljoonaa euroa miinukselle.

Kuluvana vuonna korona iski pahoin ostoskylään. Venäjä sulki rajansa ja myös suomalaisten ostoskyläkäynnit hiipuivat.

Koronan takia ostoskylä pisti portit keväällä kiinni pariksi kuukaudeksi. Sulun aikana Zsar ei perinyt ostoskylän liikkeiltä vuokria, vaan ainoastaan kulut vedestä, sähköstä ja lämmöstä.

Ostoskylän taloudellisista vaikeuksista saatiin viitteitä jo huhtikuussa, kun Zsar haki Virolahden kunnalta helpotusta maavuokriin. Yhtiö perusteli tuolloin vuokrahelpotustarvetta koronaepidemian vaikutuksilla, Venäjän rajan sulkeutumisella ja ruplan kurssin laskulla. Zsar kertoi jo silloin yhtiön olevan akuutissa kassakriisissä.

Virolahden kunta vapauttikin Zsarin kuluvan vuoden osalta vuokranmaksusta. Vuokra on 142 000 euroa vuodessa. Lisäksi ensi vuoden maanvuokrien maksaminen siirrettiin vuoden 2021 loppuun.

Zsarin ostoskylän ensimmäisen vaiheen rakentaminen on maksanut noin 40 miljoonaa euroa, joten yhtiöllä on myös iso velkataakka rasitteena.

Zsarin asettamisesta selvitystilaan kertoi ensimmäisenä Suomen Kuvalehti.