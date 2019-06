Lähelle taloa iskenyt salama säikäytti Ruokolahdella — Asukkaat kertoivat pistorasian iskeneen kipinää

Palokunta hälytettiin varhain tiistaiaamuna Ruokolahden Käringintielle talon lähelle iskeneen salaman takia. Asukkaat olivat havainneet salamaniskun jälkeen pistorasian iskevän kipinää ja haistaneet palaneen käryä.

Palokunta tarkasti talon rakenteet lämpökameralla tulipalon varalta. Huoli oli onneksi aiheeton, kertoo päivystävä palomestari Juuso Punnonen.

— Ei ollut ylireagointia hälyttää palokunta paikalle. Jos tilanne on tuollainen, on ihan hyvä on käydä katsomassa, ettei seinärakenteissa ole mitään paloa.

Hälytys tehtiin kello 5.28.

Ukkonen jyristeli yön aikana muuallakin Etelä-Karjalassa. Palokunta kävi yöllä sammuttamassa maastopalon Savitaipaleella. Tässä vaiheessa ei ole kuitenkaan varmuutta, oliko maastopalo salaman aiheuttama.