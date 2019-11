Imatran kaupunginhallitus linjasi: Uimahallia ja urheilutaloa ei peruskorjata, vaan kaupunki rakennuttaa tilalle uudet

Imatran uimahallia ja urheilutaloa ei peruskorjata, vaan kaupunki rakennuttaa tilalle uudet.

Kaupunginhallitus päätti asiasta maanantaina asiantuntijalausuntojen ja kustannusarvioiden perusteella.

Päätös oli yksimielinen ja helppo, kuvailee puheenjohtaja Anna Helminen, sillä rakennuksissa on riskirakenteita, joita kalliskaan saneeraus ei välttämättä ratkaisisi.

Kummankin peruskorjaukseen uppoaisi yhteensä 20 miljoonaa euroa.

— Samalla rahalla, itse asiassa halvemmallakin, saa kokonaan uudet, Helminen sanoo.

Sijoituspaikka on ”aidosti avoinna”

Sijoituspaikka on yhä avoinna.

Kaupunginhallitus palaa asiaan 16. joulukuuta. Silloin toivottavasti saadaan karsittua nyt jatkovalmisteluun lähetettyjä paikkavaihtoehtoja, Helminen sanoo.

Vaihtoehtoina ovat nykyinen sijoituspaikka, kulttuuritalo Virran puisto tai jokin muu paikka Imatrankosken ja Mansikkalan välisellä alueella — sekä Ukonniemi.

— Paikka on aidosti avoinna. Kyse on pitkän ajan investoinnista ja aidosti monisyisestä asiasta. Pitää ottaa huomioon paikallisten liikkuminen, kaupungin elinvoima ja matkailu. Kaupunginhallituksen velvollisuus on katsoa kokonaisuutta, Helminen sanoo.

25 vai 50 metriä?

Jatkovalmistelussa otetaan kantaa myös uimahallin mitoitukseen, lähinnä altaan pituuden ja ratojen määrän osalta. Riittääkö 25 metrin allas jatkossakin, vai investoidaanko peräti 50 metrin altaaseen?

— Myös ulkopuolista rahoituslähdettä selvitetään, Helminen mainitsee.

Toisin sanoen kaupunki tutkii, löytyykö jätti-investoinnille ulkopuolista toteuttajaa, jolta kaupunki vain ostaisi käyttöaikaa.

Lopulliset päätökset sijoituspaikasta, mitoituksesta ja rahoituksesta tehdään ensi vuoden aikana.