Etelä-Karjalassa poliisin tehtävämappiin kertyi viime vuonna keskimäärin 30 rikoslakijuttua ja 9 liikennerikostapausta vuorokaudessa.

Puhelin tai muu viestilaite pärähti hälytystehtävään keskimäärin 30 kertaa päivässä. Kaikkien hälytystehtävien määrä väheni hieman, mutta kotihälytysten määrä lisääntyi, ehkä koronasta johtuen, varsinkin Lappeenrannassa ja Imatralla.

Rikoksia ratkoi ja liikennettä valvoi Etelä-Karjalassa viime vuonna 162,3 henkilötyövuosiksi muunnettua poliisimiestä ja -naista. Tämän vuoden tammikuussa vastaava htv-luku oli 167,3.

Jossain päin maakuntaa tapahtui viime vuonna joka päivä kaksi väkivaltarikosta, jotka päätyivät poliisin tietoon. Pahoinpitelyitä oli edellisvuotta vähemmän sekä julkisilla paikoilla että yksityisissä tiloissa. Kaksi kolmesta väkivaltarikoksesta myös selvisi, missä on huikea parannus edellisvuoteen. Silloin maakunnan väkivaltarikoksista selvisi alle puolet.

Viime vuonna myös joka kolmas pimeänä poliisin tietoon tullut väkivaltarikos selvitettiin Etelä-Karjalassa. Pimeänä tietoon tulleissa rikoksissa ei alkuaan ole epäiltyä tiedossa.

Väkivaltarikosten tutkinta-aika kuitenkin piteni 74 vuorokaudella ja oli keskimäärin 257 vuorokautta eli kahdeksan ja puoli kuukautta.

Vähemmän väkivaltarikoksia kuin edellisvuonna, seksuaalirikokset lisääntyivät

Vaikka poliisin tietoon tulleet väkivaltarikokset ehkä koronankin takia vähenivät viime vuonna maakunnassa edellisvuodesta yli sadalla (yhteensä 731), niitä oli yhä enemmän kuin vuonna 2018 (650).

Henkirikoksia kirjattiin maakuntaan kaksi, ja niiden yrityksiä yhdeksän. Luvut ovat jokseenkin edellisvuosien tasoa.

Seksuaalirikoksia maakunnassa tuli ilmi noin kolme per kuukausi, joista yksi oli raiskaus ja 1,5 oli lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä. Seksuaalista ahdistelua maakunnassa tuli ilmi noin kerran kuukaudessa. Seksuaalirikoksien määrä oli jonkin verran kasvussa.

Yhden omaisuusrikostapauksen tutkintaan käytettiin keskimäärin puoli vuotta

Omaisuusrikosten selvitysprosentti laski. Keskimäärin vain joka kolmas omaisuusrikos selvisi viime vuonna. Jos epäiltyä ei alkuaankaan ole ollut, tapauksista selvisi vain noin 12 prosenttia. Yhden omaisuusrikostapauksen tutkintaan maakunnan poliisi käytti viime vuonna keskimäärin puoli vuotta.

Törkeitä asuntoon tehtyjä anastuksia tai niiden yrityksiä tuli ilmi keskimäärin kaksi tapausta kuukaudessa, vapaa-ajan asuntoja koskien kolme tapausta kuukaudessa sekä liikkeestä tai moottoriajoneuvosta noin seitsemän tapausta kuukaudessa. Mökkimurroissa oli reipas kasvu, vaikka ilmi tulleet tapausmäärät olivat maakunnassa edelleen maltilliset (35 tapausta).

Huumerattijuopumustapaukset lisääntyivät

Huumausainerikosten sarakkeet kasvoivat viime vuonna, tietoon tuli 1,5 tapausta päivässä. Poliisin mukaan kasvu selittyy pitkälti huumerattijuopumustapausten kasvulla. Törkeitä huumausainerikoksia poliisin kirjoihin päätyi maakunnassa noin kaksi tapausta kuukaudessa, kun edellisvuonna näitä rikoksia tuli tietoon noin yksi kuukautta kohden.

Psykoterapiakeskus Vastaamon kiristysjutun rikosilmoituksia koko Kaakkois-Suomessa on poliisin mukaan kertynyt viitisen sataa. Tilastojen valossa ne painottuvat Etelä-Karjalaan, jossa kiristysrikoksia kirjattiin 320 (edellisvuonna vain 8 kappaletta). Kiristystapaukset painottuvat Lappeenrantaan (240 kappaletta), mutta niitä on jokaisessa Etelä-Karjalan kunnassa.

Petosjuttuja juonittiin viime vuonna kiihtyvään tahtiin, poliisin tietoon niitä tuli melkein kolmen kappaleen päivävauhtia. Siinä on kolmanneksen kasvu edellisvuoteen. Paljon selittyy verkkorikollisuuden kasvulla.

Myös ”perinteisten” varkauksien määrä oli kasvussa, niitä poliisille ilmoitettiin maakunnassa keskimäärin vajaat neljä tapausta päivässä. Ryöstöjen määrä oli vähenemään päin, tapauksia kirjattiin pari kappaletta kuukaudessa. Moottoriajoneuvo lähti vääriin käsiin keskimäärin joka neljäs päivä.

Ulkomaalaisten osuus vajaa seitsemän prosenttia

Ulkomaalaisten osuudesta on tässä jutussa tilastotietoa vain koko Kaakkois-Suomen osalta (Etelä-Karjala ja Kymenlaakso yhteensä). Rikoslakirikoksia, joissa epäilty (suomalainen tai ulkomaalainen) oli tiedossa, kirjattiin 12 335 kappaletta. Ulkomaalaisten osuus epäillyistä oli 819. Prosentuaalinen osuus on vajaat seitsemän. Osuus on laskenut edellisvuodesta.

Esimerkiksi kaikissa tietoon tulleissa omaisuusrikoksissa ulkomaalaisten osuus epäillyistä putosi kolmanneksen, mutta törkeissä varkauksissa ja ryöstöissä ulkomaalaisten osuus kasvoi reippaasti Kaakkois-Suomessa.

Seksuaalirikoksia, joissa epäilty oli tiedossa, oli koko Kaakkois-Suomessa poliisin tilastoissa viime vuonna 184 kappaletta. Näissä ulkomaalaisia epäiltyjä oli 42 (edellisvuonna 23 ja sitä edellisenä 22). Raiskaustapauksissa, joissa epäilty oli tiedossa, joka viides epäilty oli ulkomaan kansalainen. Raiskausrikokset vähenivät Kaakkois-Suomessa, niitä tuli ilmi viime vuonna 64 kappaletta.