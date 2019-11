Puhelinrumba takaa sen, että leikkauspöydällä riittää potilaita — Eksoten lääkäreille postilakosta on ollut jopa hyötyä

Eksote on pidentänyt laskujen maksuaikaa kuukaudella Postin lakon takia. Lääkäreille lakosta on ollut jopa hyötyä.

Postin lakko vaati Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiriä (Eksote) järjestelemään toimintojaan uusiksi.

Eniten postilakko haittaa Eksoten kirjelähetysten kuten toimenpidekutsujen, tutkimustuloksien ja laskujen lähettämistä, mutta myös tavaratilauksia on pitänyt järjestellä uudelleen.

Valmiuskoordinaattori Kristiina Kapulainen Eksotesta kertoo, että ihmisiä tavoitellaan kirjeiden sijaan puhelimitse soittamalla ja tekstiviestein. Toimitusjohtaja Timo Saksela ohjeisti varamaan lisää resurssia potilaille soittamiseen, vaikka Eksotessa on rekrytointi- ja ylityökielto käynnissä olevien yt-neuvottelujen takia.

— Ryhdyimme varmistamaan ihmisiä puhelimella, kun postilakko alkoi. Silloin soitimme ajoista, joista oli lähetetty postia edellisellä viikolla, Kapulainen sanoo.

Lisäresurssi on ollutkin tarpeen, sillä ihmiset eivät Kapulaisen mukaan helposti vastaa vieraasta numerosta tuleviin puheluihin.

Kapulainen korostaa, että Eksote soittaa tuntemattomasta numerosta tai palvelunumerosta 05 352 600.

— Soitamme niin kauan, että tavoitamme ihmisen. Kannattaa vastata puhelimeen, se saattaa koskea potilaan aikaa tai asiointia.

Eksoten potilastietojärjestelmän päivittäminen sattui juuri postilakon kanssa samaan aikaan. Postilakon vuoksi puhelinpalveluihin oli kohdennettu postilakon vuoksi enemmän resurssia, ja puhelinpalvelut olivat kovassa käytössä, Kapulainen sanoo. Uuden järjestelmän käyttöönotto kuitenkin hidastaa asiakkaiden kirjaamista.

Laskujen maksuaikaa Eksote on pidentänyt 30 vuorokaudella. Normaalitilanteessa laskujen maksuaika on kaksi viikkoa.

— Maksuaikaa on laskuilla nyt noin vuoden loppuun asti. Maksuajan pidentäminen oli välitön toimenpide ja tarvittaessa pidennämme maksuaikaa lisää, ihmisiä ei ole tarvetta ahdistaa laskun eräpäivällä, Kapulainen sanoo.

Tavarakuljetuksissa Eksotella on käytössä muitakin kuljetusyhtiöitä kuin Posti. Silti tarvikkeita on varattu kriittisen tilanteen varalta parin viikon kulutusta vastaava määrä, mikäli lakko jatkuu ensi viikon maanantaista eteenpäin.

— Olemme tehneet etupainotteisia varautumissuunnitelmia, Kapulainen toteaa.

Kapulaisen mukaan poikkeustilanteesta huolimatta tilanne on hyvin hallinnassa.

— Kokonaisuutena Eksote on hyvin viritetty. Meillä on käytössä sisäisen tiedottamisen malli, jossa tietoa saa ajantasaisesti ja tietää miten menetellä, jos tilanteesta syntyy huolta, Kapulainen sanoo.

Poikkeusjärjestelyistä on ollut Eksotelle myös hyötyä. Kapulaisen mukaan sähköinen toiminta on kehittynyt, kun paperiselle postille on pitänyt löytää sähköinen korvike.

— Esimerkiksi lausuntojen lähettäminen vakuutusyhtiöön nopeutui, kun ne lakon aikana on lähetetty sähköisesti. Sähköiset korvauskanavat ovat saaneet lääkäreiltä kiitosta, koska ne ovat nopeampia kuin posti. Toivotaan, että käytäntö jää pysyväksi.