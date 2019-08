Lemiläinen metalliyhtye Stam1na nähdään ennen massiivista Euroopan-kiertuettaan Lappeenrannassa — Keski-Euroopan osuudella Stam1nan lämmittelybändeinä nähdään joensuulainen Insomnium sekä amerikkalainen The Black Dahlia Murder

Lemiläinen metalliyhtye Stam1na lähtee 37 keikkaa käsittävälle Octopussy 2019 –kiertuelle lokakuussa.

Bändi starttaa Jyväskylän Lutakosta 24. lokakuuta ja keikkailee muun muassa Lappeenrannassa, ennen kuin suuntaa kohti Keski-Euroopan suurimpia kaupunkeja.

Keski-Euroopan osuudella Stam1nan lisäksi lavalle nousevat joensuulainen Insomnium sekä amerikkalainen The Black Dahlia Murder.

Kiertueen lopuksi yhtye esiintyy vielä muutaman kerran kotimaassa, ennen kuin jää keikkatauolle.

Suomen klubeilla Stam1na nähdään tämän jälkeen vasta 2021, sillä tulevana keväänä bändi keskittyy uusien kappaleiden työstämiseen.

Stam1na julkaisi uransa kahdeksannen albumin nimeltään ”Taival” vajaa vuosi sitten. Albumi on myynyt reilusti yli kultalevyrajan.

Stam1nan keikat:

24.10.2019 (FIN) JYVÄSKYLÄ, Lutakko

25.10.2019 (FIN) NURMES, Bomba

26.10.2019 (FIN) PUNKAHARJU, Luola

01.11.2019 (FIN) KAJAANI, Kajaanihalli

02.11.2019 (FIN) SEINÄJOKI, Rytmikorjaamo

08.11.2019 (FIN) LAPPEENRANTA, Holiday Club Saimaa Areena

09.11.2019 (FIN) HÄMEENLINNA, Aulanko Areena

12.11.2019 (FR) PARIS, Alhambra *

13.11.2019 (FR) BORDEAUX, Barbey *

14.11.2019 (ES) BARCELONA, Razzmatazz 2 *

15.11.2019 (ES) BILBAO, Santana 27 *

16.11.2019 (ES) MADRID, Cats *

18.11.2019 (FR) LYON, Ninkasi Kao *

19.11.2019 (CH) PRATTELN, Z7 *

20.11.2019 (AT) VIENNA, Arena *

21.11.2019 (PL) CRACOW, Kwadrat *

22.11.2019 (PL) WROCLAW, Pralnia *

23.11.2019 (CS) ZLIN, Winter Masters of Rock *

24.11.2019 (DE) DRESDEN, Reithalle *

26.11.2019 (HU) BUDAPEST, Barba Negra *

27.11.2019 (DE) MUNICH, Backstage Werk *

28.11.2019 (DE) LUDWIGSBURG, Rockfabrik *

29.11.2019 (DE) LINDAU, Club Vaudeville *

30.11.2019 (SI) BOHINJSKA BISTRICA, Winter Days of Metal

01.12.2019 (IT) ROME, Largo *

02.12.2019 (IT) TREZZO SULL'ADDA (MILAN), Live Club *

04.12.2019 (DE) LEIPZIG, Felsenkeller *

05.12.2019 (NL) LEEUWAARDEN, Neushoorn *

08.12.2019 (DE) BERLIN, Astra Kulturhaus *

09.12.2019 (DE) FRANKFURT, Batschkapp *

10.12.2019 (DE) HANNOVER, Capitol *

11.12.2019 (DE) HAMBURG, Markthalle *

13.12.2019 (FIN) TAMPERE, Pakkahuone

14.12.2019 (FIN) HELSINKI, The Circus

19.12.2019 (FIN) KUOPIO, Henry´s Pub

20.12.2019 (FIN) JÄMSÄ, Himos Areena

21.12.2019 (FIN) JOENSUU, Kerubi