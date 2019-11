Imatran käräjäoikeudessa puitiin perjantaina poikkeuksellisen isoa salakuljetustapausta. Vuoden 2018 helmikuun ja kuluvan vuoden elokuun välisenä aikana Imatran ja Nuijamaan rajanylityspaikkojen kautta on tuotu salaa Suomeen savukkeita 3 325 savukekartongin verran. Vältettyjen verojen ja tullien arvoksi arvioidaan neljännesmiljoona euroa.

Syytettyinä oikeudenkäynnissä on kuusi henkilöä. Venäläinen päätekijä on hankkinut savukkeita Viipurista ja maksanut niiden tuomisesta Suomeen. Rajan yli tupakkaa on tuotu venäläisvoimin. Suomen puolella savukkeet on välitetty eteenpäin suomalaisille henkilöille.

Päätekijä on esitutkinnassa tunnustanut rikollisen toiminnan. Luvatta tuodun tupakan määrästä sen sijaan on erimielisyyttä syytetyn ja syyttäjän välillä. Tullin haltuun on salakuljetetuista tuotteista saatu reilut 150 kartonkia.

Suomalainen välittäjäporukka kännykän päässä

Salakuljetusrinki on ollut aktiivinen. Kiinni jäänyt kuriiri on tuonut joulukuun 2018 ja elokuun 2019 välillä Suomeen peräti 47 erää tupakkaa. Savukkeet on tuotu 20—40 kartongin erissä kuriirin henkilöauton takakontin välipohjaan kätkettyinä.

Autosta savukkeet on purettu Kaukopään Patotiellä. Sen jälkeen ne ovat päätyneet päätekijän kautta suomalaisille välikäsille, jotka ovat puolestaan sekä kuluttaneet että levittäneet niitä.

Asioista on sovittu pitkälti kännyköillä. Tulli on selvittänyt salakuljetusrinkiä muun muassa televalvontatietojen ja syytettyjen whatsapp-keskustelujen perusteella.

Syyttäjä vaatii vankeutta

Syyttäjä vaatii päätekijälle ehdotonta vankeusrangaistusta ja kuriirille sekä kahdelle muulle tekijälle vankeutta, joka voi olla myös ehdollinen. Kahdelle syytetylle syyttäjä vaatii sakkorangaistusta.

Syytetyiltä perätään yhteensä yli 200 000 euron maahantuontiveroja ja oikeudenkäynnin aikana heidän omaisuuttaan on otettu takavarikkoon muun muassa henkilöautojen ja käteisvarojen muodossa. Päätekijä ja kuriiri ovat olleet vangittuina elokuun lopulta asti.

Pääosin syytetyt ovat myöntäneet syyllisyytensä. Tuomio asiassa annetaan myöhemmin marraskuussa.