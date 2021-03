Lappeenrannan Sammonlahden yläkoulussa on ilmennyt koronavirustartunta. Eksote on ollut yhteydessä kaikkiin altistuneisiin, ja heidät on asetettu karanteeniin 24.3.2021 asti. Muilta osin Sammonlahden koulun arki jatkuu toistaiseksi normaalisti.

Asiasta kertoo Lappeenrannan kaupunki tiedotteella.

Koulun rehtori on tiedottanut huoltajille asiasta ja informoi heitä tarvittaessa vielä tarkemmin tilanteeseen liittyen.