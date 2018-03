Analyysi: Monet leikkaukset keskittyvät Suomessa yhä harvempiin sairaaloihin — Keskittämisasetus aiheuttaa harmaita hiuksia Eksotessakin, vaikka Lappeenrannan sairaalan pitäisi periaatteessa olla turvassa Keskittämisasetus karsii rajusti Suomen anestesia- eli nukutusleikkauksia tekevien sairaaloiden verkostoa. Eksote tekee töitä selvitäkseen kaikista uusista vaatimuksista. Kai Skyttä

Etelä-Karjalan keskussairaalasta voivat huveta tulevina vuosina sekä leikkaukset että lääkärit. Näin käy, jos vuoden alussa voimaan tullutta keskittämisasetusta tulkitaan kirjaimellisesti.

Keskittämisasetuksessa määritellään tietyille toimenpiteille vuosittaiset vähimmäismäärät. Jos jossakin sairaalassa ei ylletä noihin määriin, toimenpiteet pitää silloin keskittää muualle.

Keskittämisen ideana on varmistaa, että hoito on mahdollisimman tasalaatuista ympäri Suomen. Myös raha ratkaisee. Uudistuksen avulla on tarkoitus säästää satoja miljoonia euroja.

Samalla Suomen sairaalaverkosto menee uusiksi. Esimerkiksi tekonivelleikkauksia tekevien sairaaloiden määrä romahtaa nykyisestä noin viidestäkymmenestä arviolta viiteentoista sairaalaan.

Etelä-Karjalan keskussairaalan pitäisi periaatteessa olla karsinnan ulkopuolella. Siitä on tulossa laajan päivystyksen sairaala, ja sellaisessa leikkaustoimintaa tarvitaan.

Lukujen valossa Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) tilanne näyttää kuitenkin vähän vaikealta.

Riittävätkö toimenpidemäärät?

Keskittämisasetuksen mukaan sairaalassa on tehtävä vähintään noin 600 tekonivelleikkausta vuodessa, jotta leikkauksia saa suorittaa.

Eksotessa leikkauksia oli viime vuonna 525.

Valtavia lukuja ei ole kaikissa muissakaan operaatioissa. Asetuksessa mainitaan esimerkiksi liuta syöpäleikkauksia. Etelä-Karjalassa osaa niistä on viime vuosina tehty liian vähän.

Vaikean tilanteesta tekee se, että keskittämisasetuksesta ei tällä tietoa voi poiketa. Jos Eksote siis jää vaadituista leikkausmääristä tänä vuonna, sairaanhoitopiirin pitää jo ensi vuonna päättää, mitä se tekee.

Yksi vaihtoehto on, että tavoitteesta jääneet leikkaukset loppuvat siihen. Toinen vaihtoehto on, että eivät lopu.

Jälkimmäisen vaihtoehdon toteutuminen on tällä hetkellä lähinnä toiveikkuuden ja poliittisen muutostahdon varassa.

Eksote toivoo poikkeuksia

Jos leikkausmäärät jäävät liian alhaisiksi, operaatioiden säilyminen Etelä-Karjalassa vaatisi sitä, että keskittämisasetusta muutettaisiin tai tulkittaisiin ainakin aluksi hieman löyhemmin.

Eksoten toimitusjohtaja Pentti Itkonen uskoo, että jonkinlaisia joustoja ja poikkeuksia tulee. Kaikkea ei voi yhtäkkiä keskittää harvoihin sairaaloihin, sillä ne ruuhkautuisivat. Muutos olisi liian raju.

Joustotoiveiden toteutumisesta ei ole juuri viitteitä. Sosiaali- ja terveysministeriön hallitusneuvos Anne Koskela sanoo, että ministeriössä ei ole valmisteilla minkäänlaisia muutoksia, lievennyksiä tai siirtymäaikoja keskittämisasetukseen. Sellaisista ei ole edes keskusteltu.

Lääkintöneuvos Timo Keistinen samasta ministeriöstä on lausunnoissaan ympäripyöreämpi. Hänen mukaansa ensi vuonna ei tehdä hätiköityjä päätöksiä, vaan asioita tarkastellaan pitkällä aikavälillä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) hallintoylilääkäri Eeva Reissell taas sanoo, että esimerkiksi tekonivelleikkauksia ei asiantuntija-arvioiden mukaan tarvitsisi tehdä kuin 7 — 10 sairaalassa. Silloin niitä ei tulisi kaikkiin laajan päivystyksen sairaaloihin.

Tekonivelleikkausten keskittäminen ei sinänsä ole katastrofi potilaalle, sillä operaatio on kertaluontoinen. Sen perässä voi matkustaa toiseen kaupunkiin.

Ongelma on, että leikkausten väheneminen heijastuu luultavasti myös lääkärimäärään.

Laaja päivystys tarvitaan

Etelä-Karjalassa täytyy olla laajan päivystyksen sairaala, jotta itärajan asukkaat pääsevät hätätilanteessa nopeasti hoitoon. Laaja päivystys vaatii tietyn määrän erikoislääkäreitä töihin kaikkina vuorokauden aikoina.

Eeva Reissell THL:stä sanoo suoraan, että ympärivuorokautisen päivystyksen ylläpito on vaikeaa, jos päiväaikainen leikkaustoiminta ei anna sille valmiuksia.

Myös mahdollinen sote-uudistus voi vaikuttaa jollain tapaa julkisen puolen lääkäritilanteeseen.

Eksote tekee kyllä asemansa säilyttämiseksi töitä. Se virittelee yhteistyökuvioita, markkinoi tekonivelleikkauksiaan ympäri Kaakkois-Suomen ja yrittää haalia potilaita sieltä, missä leikkaukset ovat loppuneet tai loppumassa.

Toimenpidemäärät vaihtelevat vuosittain, eli tänä vuonna Eksote voi hyvinkin päästä vaadittuihin lukuihin. Aiemmin esimerkiksi tekonivelleikkauksia on ollut tarpeeksi.

Lisäksi Etelä-Karjala loistaa monissa vertailuissa. Maakunnan sote-menot ovat Suomen alhaisimmat ja onnistunut integraatio toimii mallina muille.

Hyvistä tuloksista huolimatta maakunnan väkiluku laskee. Vastuuta sairaalapalveluiden tulevaisuuden turvaamisesta täytyy vierittää myös lainsäätäjille.

Uudistuksen seurauksia on pohdittava

Keskittämisasetus on siinä mielessä sukua eduskunnan sote-uudistukselle, että tämäkin uudistus aloitettiin syystä. Väestö pakkautuu kasvukeskuksiin, ja palveluiden on liikuttava mukana.

Nyt muutos kuitenkin etenee harppauksin ja kritiikki radikaalia sairaalakarsintaa kohtaan voimistuu.

Keskittämisasetuksen ideana ei ollut, että laajan päivystyksen sairaalat joutuvat vaikeuksiin.

Jos niin uhkaa käydä, uudistus menee väärään suuntaan.

Kirjoittaja on Etelä-Saimaan uutistuottaja.