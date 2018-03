Venäläisten huvilat törröttävät Savitaipaleella Pettilän kylässä, jossa tie on hiljentynyt ja talot autioituneet — Kantaväestöstä jäi pieni joukko, jotka eivät lähde palveluiden mukana: ”Tämä on kylä, mihin pitää varta vasten tulla” Pettilä on kahden todellisuuden kylä. Ensimmäisessä todellisuudessa on maalaismiljöö, josta viimeisetkin virastot on lakkautettu kymmenisen vuotta sitten. Toista maailmaa edustavat huvilat lautasantenneineen ja turistit, jotka joka kesä palaavat kauniiden maisemien takia. Marleena Liikkanen Esteri Lahenmies etsii kuvaa mustikoista.

Mustunut hirsikehikko seisoo surkeana kylärantaan johtavan tien varressa Savitaipaleen Pettilän kylässä Kuivasensaaressa.



Ilmassa leijuva katku muistuttaa parin viikon takaisesta tulipalosta. Sähköhuovasta alkanut palo oli raju. Tapausta koskevissa uutisissa pelastuslaitos kertoi, että huvilaa oli mahdotonta pelastaa, koska se sijaitsi niin kaukana lähimmistä palokunnista.



Tonttia vahtii enää luhistunut lumiukko ja lautasantenni, jossa on venäjänkielistä tekstiä. Huvilanraadon olemus näyttää yhtä hutjakalta kuin maalaiskylän tulevaisuus. Rivitaloja on jäänyt autioiksi ja tiet hiljentyneet.

Marleena Liikkanen Sirpa Ihanus asuu lähellä palanutta huvilaa.

Marleena Liikkanen 200-neliöinen hirsihuvila paloi rajusti pari viikkoa sitten Pettilässä.

Marleena Liikkanen Huvilan tulipalo syttyi sähkölämmitteisesta huovasta. Palo oli raju, mutta rakennuksessa olleet ihmiset eivät loukkaantuneet.



Kahden maailman kylä

Marleena Liikkanen Vesa Lindillä on kädessään naistenpäivän ruusu, kun hän kävelee kylätalon edustalla.

Pettilä on kahden todellisuuden näyttämö. Hienot venäläisomisteiset huvilat pistävät silmään maalaismiljöössä, josta viimeisetkin kunnalliset palvelut on lakkautettu jo kymmenisen vuotta sitten.

Marleena Liikkanen Sirpa Ihanus näytti paikkoja Kuivasen kylässä. Hän tuntee koko Kuivasensaaren hyvin.

Marleena Liikkanen Pettiläläiskissa asuu Milja Tikkasen luona. Kissat eivät viihdy kaupungissa Lahdessa Tikkasen pojan luona.

Marleena Liikkanen Esteri Lahenmies käyttää tietokonetta Facebookin selailuun ja tietojen etsimiseen Googlesta. Hän harrastaa myös posliininmaalausta ja posliiniesineitä onkin kaikkialla - kuten kuvasta näkyy.

Väestö on ikääntynyt, eikä jaksa enää talkoilla. Talot ovat jääneet tyhjilleen, koska ihmisiä on kuollut, muuttanut hoivakotiin Savitaipaleen kirkolle ja lähtenyt pois töiden ja opintojen perässä.

Tulijoita ei ole.



Kylän kantaväestön työttömyysprosentti on vuoden 2013 tietojen mukaan 29. Viime vuodelta lukuja ei ole saatavissa, mutta koko Savitaipaleella työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli keskimäärin 11 prosenttia.



Kylässä asutaan vakituisesti noin 30 talossa. Niistä yhden hengen leskitalouksia on kymmenkunta. Kun kesämökkiläiset tulevat, savu nousee Pettilän alueella 250—300 mökistä.

Maaliskuisena aamuna kylätiellä ei näy ristinsielua.

Marleena Liikkanen Milja Tikkanen kylätalolla, joka on yhä tärkeä paikka paikallisille. Siellä järjestetään muun muassa kielikursseja ja posliininmaalausta.

Marleena Liikkanen Milja Tikkanen kotonaan Rahikkalan kylässä.





"Kulta-ajat ovat ohi", sanoo Esteri Lahenmies

Mihin ihmiset ovat menneet?

— Ei täällä ole elämisen mahdollisuuksia, sanoo pettiläläinen Esteri Lahenmies, joka kutsuu meidät avaraan ja valoisaan tiilitaloonsa.



Hän vuokraa Lahenmiehen lomamökkejä. Viime talvena venäläisturisteja kävi enemmän kuin edellisenä. Mutta hiljaista oli silti.

— Kulta-ajat ovat ohi. Kun rupla heikkeni, matkustelu loppui kuin seinään. Ei se siitä ole noussut.



Valo tulvii olohuoneeseen ja lämmittää. Esteri Lahenmiehen mielestä auringosta pitää nauttia.

— Huomenna voi jo sataa.







Marleena Liikkanen Useampi venäläisten ostama tontti on rakentamatta. Talon perustuksia Pettilässä.

Kun rupla heikkeni, matkustelu loppui kuin seinään. Ei se siitä ole noussut. -Esteri Lahenmies

Kylä, johon pitää varta vasten tulla

Marleena Liikkanen Kuvia Pettilän kylätalon seinältä. Kyläkeskuksena toimii entinen Pettilän koulu.

Paikalliset tuntuvat tietävän syyn kylän hiljenemiselle. Asta Kuorttinen touhuaa kylätalolla kahvia Vesa Lindille ja Reino ”Roope” Tikalle.

— Pettilä on pohjukka. Ohikulkuliikennettä ei ole. Tämä on kylä, mihin pitää varta vasten tulla autolla ja kääntyä ympäri, Kuorttinen sanoo.



Veskansa-kyläyhdistyksen puheenjohtajana toimiva Kuorttinen tuli Pettilään vuonna 1987 kesäasukkaaksi. Vuosituhannen alussa joutsenolaispariskunta päätti rakentaa Pettilään talviasuttavan talon.

— Kun tulimme, kyläkeskuksessa oli aina ihmisiä. Oli nuorempia ja talkoohenkeä enemmän. Nyt meno on väsähtänyttä. Ihmiset ovat toimineet oman aikansa, eivätkä enää jaksa.



Kaunis luonto ei ole muuttunut miksikään. Kuivasensaari on monimuotoinen, veden ympäröimä alue.

— Pitäisi saada nuorempia ihmisiä kehittämään toimintaa. Luontomatkailua jotkut ovat yrittäneet, mutta se ei ole lähtenyt vetämään, Kuorttinen toteaa.

Marleena Liikkanen Palaneen huvilan luona oli loppuviikosta paha katku. Tulipalo sattui parisen viikkoa sitten.

Marleena Liikkanen Sirpa Ihanus laakeassa Kuivasen kylässä.





Venäläiskyläkin on hiljainen

Talkoohengen lisäksi rakentamisinto on lopahtanut.

Kylärantaan johtavan tien varressa on paitsi palanut huvilan ranka myös muutaman talon perustukset. Kunta on vuosien varrella myynyt venäläisille kymmenkunta tonttia. Joidenkin kohdalla kauppa raukesi alkutekijöissään, ja osa on jäänyt vuosiksi perustustentekoon.



Pettilän venäläiskylä oli viitisen vuotta sitten käsite. Nyt emme törmää yhteenkään venäläiseen.







Palvelujen puute ei vaivaa kaikkia

Sininen potkukelkka seisoo hangessa Suomalansaarentiellä.

Milja Tikkasen talossa seinäkello raksuttaa, mutta aika tuntuu pysähtyneen menneille vuosikymmenille. Radiossa soi vanha iskelmä, ja Vili-kissa kynsii punaista pöytäliinaa.



Tikkanen muistelee, että vuonna 1948 Pettilään ajoi ensimmäistä kertaa linja-auto. Enää ei kyläläisten mukaan kulje Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin Mallu-autokaan.

— Siihen on tottunut, että mitään ei ole. Kerran viikossa lähdetään kauemmas asioille.

Marleena Liikkanen Kylätalolla kahvittelemassa Vesa Lind ja Reino ”Roope” Tikka.

Palvelut menivät, mutta kylään jääneet eivät lähde kulumallakaan. Kantaväestön puheiden perusteella Pettilä jää hiipuvaksi kyläksi, joka herää eloon kesäisin.



Kylätalossa kahvia juova Vesa Lind kertoo muuttaneensa takaisin kotiseudulleen Lappeenrannasta jäätyään eläkkeelle.

— Kun juuret ovat täällä luonnon äärellä, eivät ne kasva kaupunkiin.

Kartasta näet, missä Pettilän kylä sijaitsee.