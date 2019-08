Korkeasaaren norppaa ei saa siirtää takaisin Saimaalle — Ely keskus torppasi luvan norpan kuljetukseen

Eläinlääkäri Pekka Sarkanen: "Päätös on rankka, mutta hyvin ymmärrettävä"

Varsinais-Suomen ELY-keskus ei anna vihreää valoa Korkeasaaressa hoidossa olevan saimaannorpan Saimaaseen takaisinpalauttamiselle.

ELY-keskuksella on ollut käsiteltävänä hakemus, jossa haettiin lupaa norpan palauttamiseen Saimaalle, mutta ELY-keskus eväsi luvan.

Kyseinen norppa löydettiin huonokuntoisena Saimaalta heinäkuun lopussa.

Norpan toivuttua on ryhdytty selvittämään sen mahdollisuuksia palauttaa se takaisin luonnolliseen ympäristöönsä.

Luontodirektiivin mukaan saimaannorppa on niin kutsuttu tiukan suojelun laji, jonka kuljettaminen on luonnonsuojelulaissa ja luontodirektiivissä kielletty.

ELY-keskus voi kuitenkin yksittäistapauksissa myöntää poikkeusluvan tai luvan tarve voidaan arvioida tapauskohtaisesti.

Lupatarvetta arvioidessa otetaan huomioon sekä lajin oman, että luonnonpopulaation kannalta, mitkä edellytykset eläimellä on takaisinpalauttamiseen.

ELY-keskus perustelee päätöstään sillä, että takaisin palautettava norppa olisi terveysuhka muille Saimaassa eläville norpille

— Hoidossa ollutta saimaannorppaa ei voida kuljettaa takaisin Saimaalle, jottei sen mukana kulkeutuisi mahdollisesti tautia, joka voisi sairastuttaa koko saimaannorpan luonnonpopulaation", toteaa ylitarkastaja Salli Uljas Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tiedotteessa.

Kyseiset tiukan suojelun lain eläinten kuljetukset on kaikki keskitetty ELY-keskuksen päätettäviksi.

Voisiko norppa jäädä Korkeasaareen?

Eläinlääkäri Pekka Sarkanen, joka on itse pitänyt huolta Puumalasta sairaana löytyneestä kuutista, toteaa, että tällaiset päätökset ovat vaikeita.

— Päätös on rankka, mutta hyvin ymmärrettävä. Jos se on loppuun saakka harkittu ja kuunneltu asiantuntijoita ja tehty testejä, niin kyllä se on hyvä päätös.

Sarkanen muistelee 30 vuoden takaista tapahtumaa, jolloin Tanskansalmessa sairastui kymmeniä tuhansia norppia tuhkarokkoon ja ne kuolivat.

— Siellä (Korkeasaaressa) oli kaksi hyljettä aiemmin ja siellä on vanhat altaat, niin kyllä siinä ympäristössä saattaa olla viruskantaa sekä myös muiden eläimien akuuttia viirusta.

Sarkanen ehdottaakin, että norppa jäisi Korkeasaareen ja nostaisi sitä kautta ihmisten tietoutta saimaannorppista.