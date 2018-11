Lappeenrannan Kisapuiston jäähallin puutteellinen varustus rajoittaa sen täysimääräistä hyödyntämistä. Kisapuistossa ei pystytä järjestämään jääkiekon ulkopuolisia tapahtumia läheskään niin paljon kuin kysyntää olisi. Asia nousi esiin Etelä-Saimaan keskiviikkoisessa jäähallikeskustelussa.

Järjestäminen ei ole läheskään aina kiinni siitä, etteikö sopivaa ajankohtaa jääkiekko-otteluiden lomasta löytyisi.

Kisapuiston tilavarauksista vastaava kunnossapitotyönjohtaja Jarmo Tynkkynen kertoo, että jäähallin vuonna 2004 tehdyn remontin jälkeen hallin paloluokitus jäi alhaiselle tasolle. Se on luokiteltu vain jääurheilutapahtumille.

Kattoripustuksia vain rajoitetusti

Jäähallissa on Tynkkysen mukaan tehtävä useita, kustannuksia nostavia erikoistoimia, jotta siellä voidaan järjestää muita kuin jääurheilutapahtumia.

Halliin on hankittava jäänpeittolevyjä sekä lisättävä hätäpoistumisteitä ja palosuojaustoimia. Joskus palokunnan on pitänyt olla koko ajan paikalla. Kaukalon seinät ovat irtonaiset vain hätäpoistumisteiden kohdalla.

Olemme olleet aktiivisia keikkamyyjien suuntaan, jotta olemme saaneet Amorphiksen ja Suvi Teräsniskan meille esiintymään. — Anne Puhakainen

— Kattoripustusten tekeminen on rajoitettua, sekin on yksi este. Jäähallissa on pyrotekniikan käyttökielto, ja pyrotekniikka on näkyvä osa monen artistin showta. Pyrotekniikkaa on joskus korvattu valoilla ja savuilla.

— En osoita syyttävää sormea mihinkään päin. Aikoinaan on päätetty varustuksen ja rakenteiden tietystä tasosta. Nyt voisi uuden Areenan suunnittelussa korjata nämä puutteet, Tynkkynen sanoo.

Kai Skyttä Lappeenrannan jäähallissa oli täyttä, kun Cheek konsertoi siellä.

Harvoin tiedetään, kuka olisi tulossa keikalle

Jarmo Tynkkysellä ei ole tietoa siitä, miten monta nimekkään artistin konserttia on menetetty jäähallin puutteellisen varustuksen takia.

Tapahtumajärjestäjiltä tulee tavan takaa kyselyjä, onko halli vapaana. Kyselyt ovat monesti yleisluontoisia. Hyvin harvoin tiedetään, ketä artistia varten tilaa kysytään.

Esimerkiksi Cheekin tulo jäähalliin keikalle pari vuotta sitten ilmeni vasta, kun hänen keikkakiertueensa aikataulu ja paikat julkaistiin.

— Tuolloinkin paikkaa kysyttiin etukäteen isolle artistille, eikä Cheekille.

Vuosien aikana jäähallista on sen puutteiden takia menetetty tapahtumia muualle. Esimerkkeinä Tynkkynen mainitsee pääsiäisen koiranäyttelyn sekä keväiset rakennusmessut.

Suurien areenoidensa ansiosta esimerkiksi Joensuu, Tampere ja Oulu ovat hänen mukaansa keikkajärjestäjille etusijalla Lappeenrantaan verrattuna.

Raskasta joulua -konserttikiertue tuo jäänpeittomatot Mikkelistä

Lauantai-iltana jäähallissa järjestetään Raskasta joulua -konsertti. Seuraavana lauantaina järjestetään SaiPan gaalailta. Näiden vaatimista lisäjärjestelyistä on Tynkkysen mukaan sovittu yksityiskohtaisesti rakennusvalvonnan ja pelastusviranomaisten kanssa.

Raskasta joulua -kiertue on vuokrannut Mikkelistä jäänpeittomatot, kaukalon pleksit pitää purkaa kolmesta kohdasta ja hätäpoistumisportaita on lisättävä.

Raskasta joulua on Tynkkysen mukaan tulossa myös ensi vuonna Lappeenrantaan ja Kisapuistoon.

Suurten yleisötapahtumien tuomat tilavuokrat ovat Tynkkysen mukaan vain osa kokonaisuutta, kun pohditaan saamatta jääneitä tuloja. Hän muistuttaa, että konserttivieras voi jättää tukun euroja kaupunkiin.

Urheilutaloakin on vuosien aikana käytetty tapahtumapaikkana, mutta sen kapasiteetti on jäähallia pienempi. Lappeenranta-salin varausaste on jo nykyisellään korkea.

Kai Skyttä Kisapuiston jäähalliin pitää tehdä erityisjärjestelyjä, jotta siellä voidaan pitää muitakin kuin jääurheilutapahtumia.

Holiday Club Saimaa järjesti Amorphiksen ja Suvi Teräsniskan oma-aloitteisesti Rauhaan

Holiday Club Saimaassa eli Rauhan kylpylähotellissa on tänä vuonna järjestetty suuria yritystapahtumia mutta tavallista vähemmän nimekkäiden artistien konsertteja. Viikonloppuna tilanne korjaantuu alkuvuoden edestä.

Perjantai-iltana Rauhassa esiintyy Amorphis ja lauantaina Suvi Teräsniska. Joulukuussa lapsille järjestetään Muumi-show.

Holiday Club Saimaan johtaja Anne Puhakainen kertoo, että Amorphiksen konsertissa on 1 500 seisomapaikkaa ja Suvi Teräsniskan konsertissa 700 istumapaikkaa. Konserttien järjestämisessä on oltu oma-aloitteisia.

— Olemme olleet aktiivisia keikkamyyjien suuntaan, jotta olemme saaneet Amorphiksen ja Suvi Teräsniskan meille esiintymään.

Kisapuiston jäähallin tilanne ei ole juurikaan poikinut Holiday Clubille konsertteja.

— En ole kuullut sellaisesta, että meille pyrkisi artisteja, jotka eivät ole päässeet jäähalliin, Puhakainen sanoo.

