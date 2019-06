Kiirevastaanotto saattaa palata piankin Sammonlahteen, mutta Armilaan ei

Lappeenrannan Sammonlahden hyvinvointiaseman kiirevastaanotto saattaa palata keskussairaalalta takaisin Sammonlahteen. Eksoten hallituksen keskiviikkoisen päätöksen mukaan kiirevastaanotto voidaan palauttaa Sammonlahteen heti, kun Sammonlahden meneillään oleva lääkärihaku tuottaa tulosta.

Sen sijaan kiirevastaanoton palauttaminen Armilaan ei selvitysten perusteella ole kannatettavaa.

Armilan kiirevastaanotto siirtyi keskussairaalan päivystyspoliklinikan hoidettavaksi viime vuoden kesäkuussa ja Sammonlahden kiirevastaanotto kuluvan vuoden tammikuussa.

Muun muassa päivystyksen ruuhkautumisen takia Eksoten hallituksen puheenjohtaja Marja-Liisa Vesterinen (sd.) pyysi Eksotelta selvitystä vastaanottojen palauttamismahdollisuuksista.

Sammonlahti Armilaa paremmassa jamassa

Sammonlahdessa on nyt seitsemän lääkärinvirkaa, joista kuusi on täytetty vakituisesti. Kaksi lääkäriä on kuitenkin virkavapaalla.

Selvityksen mukaan kiirevastaanotto vaatisi noin puolentoista lääkärin työpanoksen. Lääkäreitä on saatava lisää, jos kiirevastaanotto palautetaan Sammonlahteen. Muuten kiireettömän hoidon jonotusajat pitenisivät merkittävästi.

Armilan lääkäripula on pahentunut. Jos lääkäreiden työpanosta pitäisi lisätä kiirevastaanottoon, puolikiireelliset vastaanottoajat poistuisivat ja kiireettömätkin vähenisivät. Lääkärit eivät pystyisi nykyiseen tapaan pitämään etävastaanottoja muille asemille tai käymään naapurikunnissa pitämässä vastaanottoja.

Yhteispäivystyksen odotusajat lyhentyneet

Keskussairaalan yhteispäivystyksen asiakasmäärä on lisääntynyt tammi-toukokuussa 38 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Yhteispäivystys on ruuhkautunut. Kuitenkin yleislääketieteen erikoisalan potilaiden läpimenoajat ovat lyhentyneet koko ajan. Huhtikuussa mediaani (keskimmäinen aika kaikista ajoista) oli alle 1,5 tuntia.

Selvityksen mukaan vastaanotot vetävät hyvin, jos vain Terveystalo toimittaa sopimuksen mukaan lääkäreitä.