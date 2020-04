Etelä-Karjalassa varmistettu 13 koronatartuntaa, 11 Lappeenrannassa – Suomessa tartuntoja on 2769

Lappeenrantaan on rekisteröity yksi uusi tartunta.

Etelä-Karjalassa on THL:n koronakartan mukaan varmistettu perjantaihin mennessä 13 koronavirustartuntaa. Se on yksi enemmän kuin torstaina. THL:n kuntataulukossa Lappeenrannan tartuntojen määrä on kasvanut yhdellä ja on nyt 11. Alle viiden tartunnan kuntia THL ei kerro.

Eksoten sivuilla alueen tartuntamääräksi ilmoitetaan 11. Sairaanhoitopiirien ja THL:n ilmoittamissa tapausmäärissä on eroja. Pääsyy on se, että THL:n tilastoissa näkyy ihmisiä, jotka asuvat tai joita on hoidettu maakunnan ulkopuolella vaikka ovatkin kirjoilla Etelä-Karjalassa.

Suomessa 164 uutta tartuntaa

THL:n tilastojen mukaan Suomessa on nyt varmistettuja tartuntoja 2 769, joista uusia tartuntoja on 164.

Torstaina uusia tartuntoja ilmoitettiin 118, keskiviikkona 179 ja tiistaina 132. Uusien tartuntojen määrä on siis pysytellyt jotakuinkin samassa luokassa.

Suomessa koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on eilen ilmoitetun mukaan kuollut 42 ihmistä. THL kertoo tuoreet tiedot mahdollisista uusista kuolemantapauksista myöhemmin.

Eniten tartuntatapauksia on yhä Helsingissä, jossa niitä on 955. Espoossa tapauksia on 275 ja Vantaalla 195.

50–59-vuotiaiden ikäryhmässä eniten tartuntoja

Eniten tartuntoja on ikäryhmässä 50–59 vuotta, 589 tapausta. 40–49-vuotiaissa on 511 tapausta. 400–500 tartuntatapauksen luokassa ovat sekä 20–30-vuotiaat että 30–39-vuotiaat. Muissa ikäryhmissä tartuntoja on todettu huomattavasti vähemmän. Täytyy kuitenkin ottaa huomioon, että todetut tartunnat ovat vain pieni osa kaikista tartunnoista, koska vain osa testataan.

Miehiä ja naisia on tartunnan saaneista liki sama määrä: naisia 50,8 prosenttia ja miehiä 49,2 prosenttia.

Uudellamaalla on selkeästi eniten tartuntoja sekä määrällisesti että suhteessa asukaslukuun. Uudellamaalla on 103 tapausta 100 000 asukasta kohden. Seuraavaksi eniten tapauksia suhteessa väkilukuun on Lappiin kuuluvan Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella, 56 tapausta 100 000 asukasta kohden. Koronavirustartuntoihin liittyviä lukuja voi tarkastella THL:n karttasovelluksesta.

Muokattu 10.4 kello 12.49. Uutiseen päivitetty lisätiedot koko Suomen tilastoista.