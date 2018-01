Omakotitalon yläkerta syttyi tuleen Imatralla — Paloi ilmiliekeissä kun palokunta ehti paikalle Pelastuslaitos raivaa paloa yli puolenyön. Palosta aiheutuu mittavat savu- ja palovahingot, mutta ei henkilövahinkoja.

Omakotitalo syttyi palamaan Imatran Vuolukivenkujalla poerjantai-iltana. Päivystävä palomestari Toni Jaako Etelä-Karjalan pelastuslaitokselta kertoo, että rakennus paloi ilmiliekeissä, kun palokunta ehti paikalle.

Rakennuksen yläkerta oli ilmiliekeissä jo silloin, kun talon omistaja hälytti palosta kello 21.21.

Rapattu talo on rakennettu yli 50 vuotta sitten. Siinä on kaksi kerrosta ja kellarikerros. Neliöitä yhden perheen asunnossa on noin 120.

Jaakon mukaan palosta aiheutuu mittavat palo- ja savuvahingot. Henkilövahinkoja ei ole sattunut.

Myöskään leviämisvaaraa viereisiin rakennuksiin tai naapureihin ei ole.

Palo alkoi yläkerrasta, mutta syttymissyy ei ole vielä selvillä.

Juttua on päivitetty kello 22.42.