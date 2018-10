Yrittäjä Jani Telkkä laajensi yrittäjyyttään loppukesästä taksiautoilun pariin. Telkän yrityksen päätuote oli siihen mennessä ollut tietokonehuolto, mutta uudistunut taksilainsäädäntö sai Telkän kiinnostumaan täysin uusista tuulista. Taksibisneksen kilpailuvalttina olivat halvemmat taksiajojen hinnat. Telkkä perusti yrityksen jo olemassa olevan tietokoneyrityksensä alle, samaan osakeyhtiöön.

Lokakuun loppupuolella kaikki Imatran taksipalvelun tiedot kuitenkin katosivat netistä.

— Taksibisnes on nyt tauolla. Meillä on yt-neuvottelut alkamassa osakeyhtiössä, jonka alle se perustettiin. Alamme avaamaan kulurakennetta, että mikä on tilanne, Telkkä kertoo tämän hetkisestä tilanteestaan.

Tarkoitus on käydä läpi yrityksen kirjanpitoa lähiviikkoina ja miettiä mistä ja mitä voidaan ottaa pois. Lisäksi pohdinnassa on se, missä muodossa toiminta jatkuu.

— Se tuli vähän hankalaan aikaan, Telkkä sanoo ja tarkoittaa uuden yrityksen liikkeelle polkaisua.

Mukavaa on vapaus

Vaikka taksikokemus on lyhyt, on Telkällä siitä pääosin positiivista sanottavaa.

— Henkilökohtaisesti tykkään, koska siinä on vapauden tunne. Koko ajan mennään ja saa olla missä vain. Ja raha tulee periaatteessa sieltä, missä sie oot. Paljon rennompaa, kuin jos vertaa tietokonehuoltoon.

Taksiyrittäminen alkoi Imatran taksipalvelussa yhden kuljettajan ja kolmen auton voimin. Yhden auton ajot tulivat täyteen lähes samantien ja sen vuoksi myös yrityksen markkinointi jäi alkutekijöihin.

Antti Varonen Taksilainsäädäntö uudistui kesällä ja se on monimuotoistanut taksibisnestä.

— Vakuutusmaksut ovat aika mahtavia luvanvaraisissa kulkuneuvoissa, että varmaan joutuu yhden—kaksi autoa realisoimaan ja rakennellaan sitten pikkuhiljaa alhaalta ylöspäin uudelleen, Telkkä sanoo.

Telkän mukaan taksibisneksessä on tärkeintä, että yrityksellä on sopimusasiakkaita. Irtokyydeillä ei kuulemma pärjää.

— Pitää olla hyvät sopimusasiakkaat ja auton pitää liikkua puolet vuorokaudesta, jos haluaa tienata jotain. Jos siihen ei pääse, niin kokonaisuudessaan taksihommat on ihan hullun hommaa.

Yt-neuvottelut ovat monen asian summa

Telkkä uskoo, että loppuvuosi menee yritystoiminnan muodon hakemisessa.

— Pitää katsoa kaikki toiminnot uudelleen, että mistä raha tulee sisään ja sanoa kaikki muu irti oikeastaan. Tässä firman alla on osakkeita ja liikehuoneistoa. Nämä on sieltä tietokonehuollon puolelta tulleita pitkäaikaisempia juttu ja ovat aiheuttaneet sen, että pitää realisoidaan varmaan vähän ja katsoa tarvittavaa miehitystä.

Taksiyritystä Telkkä ei ole toistaiseksi hautaamassa kokonaan. Mietinnässä on, jos osakeyhtiöstä voisi siirtyä yrittämään toiminimen alle. Tällä hetkellä Imatran taksipalvelu ei ota uusia toimeksiantoja vastaan, mutta sopimusasiakkaiden kanssa sovitut ajot ajetaan.

— Näillä kuulumisilla nyt tällä hetkellä mennään, vuoden vaihteessa tiedetään ehkä enemmän, kun on ne realiteetit sitten, Telkkä miettii.