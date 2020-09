Kova puuskittainen tuuli riepottelee puita ja katkoo sähköjä Etelä-Karjalassa

Etelä-Karjalan pelastuslaitoksella on riittänyt risutalkoita torstaina iltapäivällä kovan puuskittaisen tuulen seurauksena.

Pelastuslaitokselle on tullut viimeisen kahden tunnin aikana kymmenkunta pientä vahingontorjuntaa Imatralla, Lappeenrannassa, Luumäellä ja Savitaipaleella.

– Suurin osa näistä on puukeikkoja. Puita on kaatunut tielle ja kevyenliikenteenväylille, ja niitä on raivattu, kertoo päivystävä palomestari Arto Taina.

Tähän mennen yhdessä kohteessa on kaatunut puu auton päälle, muuten suuremmilta vahingoilta on toistaiseksi vältytty.

Pelastuslaitos on varautunut torstain kovaan tuleen nostamalla valmiutta. Toistaiseksi näyttää vielä suhteellisen rauhalliselta, sanoo Taina.

– Jos tämä tahti jatkuu, niin ei vaadi suurempia erityisjärjestelyjä.

Lisäksi pelastuslaitoksella oli savutuuletustehtävä Parikkalassa puoli kahden aikaan iltapäivällä. Tainan mukaan varsinaista paloa kohteessa ei ollut.

Etelä-Karjalassa iltapäivällä pari tuhatta taloutta ilman sähköä

Kovan tuulen seurauksena kaatuneet puut ovat katkoneet sähköjä ympäri Etelä-Karjalaa. Iltapäivällä neljän aikaan Lappeenrannan energiaverkkojen alueella oli 1 600 taloutta ilman sähköä.

– Kolme puuta olemme jo löytäneet sähkölinjoilta ja niiden korjaukset ovat parasta aikaa menossa. Muiden vikojen osalta etsimme vielä vian aiheuttajia, kertoo käyttöpäällikkö Antti Lintunen Lappeenrannan energiaverkoilta.

Lintusen mukaan yhden sähkökatkoksen aiheuttaneen tilanteen vian etsintään ja korjaukseen menee keskimäärin aikaa noin 2–3 tuntia. Toistaiseksi ei ole odotettavissa pitkiä keskeytyksiä.

– Jos sattuu pienempi puu kaatumaan joka ei riko sähkölinjaa, keskeytys on yleensä sellaisen kaksi tuntia. Jos lankaa menee poikki tai puu vioittaa pylväsrakenteita, menee korjaamiseen enemmän aikaa.

Iltapäivällä neljän pintaan Imatran seudun sähkönsiirron alueella oli 550 sähkötöntä taloutta, joista kaikki sijaitsivat Imatralla.