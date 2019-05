Vanhojen autojen harrastajilla pitää olla sopivasti tuuria. Moni menopeli nimittäin päätyy harrastajan talliin erikoisten sattumusten kautta.



Näin kävi joutsenolaiselle Juha Viertorinnalle, joka neljä vuotta sitten löysi vuosimallin 1971 Volvo 145 Expressin ladosta Taipalsaarelta.



Auto oli kamala raato, sillä se oli seisonut oman onnensa nojassa parikymmentä vuotta.

— Auto oli hurjassa kunnossa mutta niin harvinainen, että se oli pakko kunnostaa. Muuten en ehkä olisi niin huonokuntoista alkanut tekemään. Hiljattain auto saatiin museorekisteriin, Viertorinta sanoo.



Tuurin lisäksi autoharrastajalla pitää olla laajat verkostot.

— Harrastus perustuu yhteisöllisyyteen ja siihen, kuka tuntee kenet ja kenellä on mitäkin osia, sanoo Timo Aaltonen, joka on vuosimallin 1952 Mercedes-Benzin onnellinen omistaja.

Automerkkien tunteminen ja osaamisen jakaminen on tärkeää. Mehän säilytämme historiaa tässä. - Mia Aaltonen

Mersun omistajaa piti maanitella

Marleena Liikkanen Lappeenrantalainen Aaltosen pariskunta kerää ja kunnostaa vanhoja autoja yhdessä. Timo Aaltonen ajaa vuosimallin 1952 Mercedes-Benzillään viidettä kesää, ja tällä kertaa sillä lähdettiin kuukausiajelulle Imatralle. Mia Aaltosen kolme autoa ovat parhaillaan kunnostuksessa.

Timo Aaltonen ajaa Mersullaan nyt viidettä kesää. Hän näki auton ensimmäistä kertaa 14 vuotta sitten Ruotsin Karlstadissa, jossa Aaltosen perhe oli vierailemassa tuttaviensa luona.



Kaupanteko kesti kymmenen vuotta.

— Omistaja oli kyllä luopumassa autosta, mutta kymmenen vuoden ajan piti soitella ja kysellä.



Kun Aaltonen oli täyttämässä 50 vuotta, vaimo Mia Aaltonen kirjoitti ruotsiksi kirjeen vanhalle rouvalle, joka omisti auton ja oli nimennyt sen Victoriaksi. Rouva heltyi ja suostui kauppoihin.



Mia Aaltonen on yhtä intohimoinen autoharrastaja kuin miehensä.

— Monta kertaa olen harrastajien kokoontumisissa ainoa nainen. Autot ovat sellainen alue, josta usein ajatellaan, että eivät naiset sitä osaa. Miehet ovat kuitenkin ottaneet hyvin mukaan, Mia Aaltonen kertoo.

"Kiinnostaisiko Jaguar?"

Marleena Liikkanen Etelä-Karjalan vanhat ajoneuvot -yhdistyksen puheenjohtajalla Pasi Sotaraudalla on niin monta autoa, ettei hän tohdi kertoakaan. Sotarauta kuvattiin Etelä-Karjalan automuseossa Rauhassa.

Etelä-Karjalan vanhat ajoneuvot -yhdistyksen puheenjohtajan Pasi Sotaraudan vuosimallin 1983 Jaguar kiiltää kevätauringossa.



Silläkin on hauska tarina. Jaguarin omistaja tarjosi ensin Sotaraudalle toista museoajoneuvoa, josta hän ei ollut kiinnostunut.



Samainen omistaja soitti uudelleen pari viikkoa myöhemmin. Hänen oli pakko tehdä tilaa talliinsa.

— Hän kysyi, että kiinnostaisiko Jaguar.



Sotarauta äimistyi. Jaguar kiinnosti, ja kaupat tehtiin.

— Olen autojen suhteen sekakäyttäjä. Alun perin kuvittelin olevani täysin Volvo-mies, mutta se karkasi siitä jossain vaiheessa.

Yhdessä puuhailu palkitsee

Etelä-Karjalan vanhat ajoneuvot -yhdistyksen albumi REO Speedwagon -paloauto on Kaukaan tehtaan vanha paloauto vuosimallia 1933. Autoa tarjottiin Etelä-Karjalan vanhat ajoneuvot –yhdistykselle, joka hiljattain osti sen takaisin Etelä-Karjalaan Kirkkonummelta.

Autoharrastajat säilyttävät autoja kotitalleissaan, Etelä-Karjalan automuseolla sekä Lappeenrannan Ruukintiellä yhdistyksen hallissa, jossa harrastajat myös tapaavat toisiaan viikoittain.

— Autojen kanssa puuhailu yhdessä on tosi palkitsevaa. On kiva, että tehdään porukassa, ja toiselle voi aina soittaa ja kysyä neuvoa. Automerkkien tunteminen ja osaamisen jakaminen on tärkeää. Mehän säilytämme historiaa myös tässä, kiteyttää Mia Aaltonen.



Hiljattain yhdistys hankki omistukseensa Kaukaan tehtaan vanhan paloauton vuosimallia 1933. Auto on tulossa näytille Etelä-Karjalan automuseoon.





Etelä-Karjalan automuseo on avoinna elokuun loppuun osoitteessa Harmaakalliontie 5, Rauha. Maanantaisin museo on suljettu.



Suur-Saimaan ympäriajo 29.6.—30.6. Lauantaina ajetaan Mikkeli-Anttola-Puumala-Ruokolahti-Etelä-Karjalan automuseo ja Imatran kylpylä. Sunnuntaina Imatran ABC-liikenneasema-Joutseno-Lappeenranta-Taipalsaari-Savitaipale-Mäntyharju-Ristiina ja maali hotelli Heimarissa.