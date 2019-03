Viittomakielen tulkki ei tiedä aamulla, mistä illalla palaa, keikka voi viedä kumiveneeseen tai lääkärin vastaanotolle — Tulkin tehtävä on olla huomaamaton, ei kivikasvo, Lappeenrannankin seudulla toimiva Sanna Koskela toteaa

Viittomakielen tulkki Sanna Koskela kutsutaan paikalle kaikissa elämän eri tilanteissa syntymästä kuolemaan. Viittomakieli on kiehtovaa, Koskela kertoo. Ilmeiden ja eleiden avulla saadaan esille puheen eri sävyt kuten sarkasmi ja huumori. Viittomakielessä on vivahteita samaan tapaan kuin suomessakin. Eri alueilla on omat murteena, eivätkä nuoret ja vanhat käytä aina samoja viittomia. Katso myös videot!