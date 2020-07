Etelä-Karjalan pelastuslaitos sai iltapäivällä hälytyksen Lappeenrannan satamasta, kun Saimaan pinnalla oli havaittu öljykalvo. Päivystävä palomestari Petri Pätilä kertoo, että toistaiseksi ei ole tarkempaa tietoa, mitä aine veden pinnassa on, ja mistä se on tullut. Palokunta on parhaillaan paikalla selvittämässä tilannetta.

– Mitään torjuntatoimia ei toistaiseksi ole aloitettu.

Pätilän mukaan satamassa selvitetään parhaillaan, kuinka laajalle ainetta on levinnyt, ja miten sitä saisi poistettua. Pelastuslaitoksella ei toistaiseksi ole arviota siitä, kuinka paljon öljyä veden pinnassa on.

– Hyvin tavallista on, että sitä ei tarvitse olla paljoa, niin se leviää isollekin alueelle. Ei siellä mitään isompaa ympäristökatastrofia ole, ohut se kalvo joka tapauksessa on.

Ilmoitus öljykalvosta tuli Pätilän mukaan sataman tankkauspisteen kohdalta.

– Mutta ei ole siis mitään syytä epäillä, että se heiltä olisi peräisin.

Öljykalvo ulottuu ilmeisesti tankkauspisteeltä sataman ravintolalaivoille päin.

Öljyä valui tielle joitakin kymmeniä litroja

Lisäksi pelastuslaitos sai ennen puoli kahta ilmoituksen Lappeenrannan Vihtolantieltä, kun nosturiajoneuvosta valui hydrauliikkaöljyä tielle. Pätilän mukaan öljyä vuoti nauhamaisena pitkällä matkalla, ja vuoto on nyt saatu pysähtymään. Pelastuslaitoksen arvion mukaan öljyä pääsi valumaan tielle joitakin kymmeniä litroja. Tietä on tilattu putsaamaan harjakone, mikä ei Pätilän mukaan kuitenkaan aiheuta suurta häiriötä muulle liikenteelle.

– Kaksipyöräisellä mopolla esimerkiksi tie saattaa kuitenkin olla liukas paikka paikoin.