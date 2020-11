Kirjailija Petter Sairanen ei ole ammattikokki, mutta retkeilijänä ja sienestäjänä hänellä on kokemusta ja osaamista kuin ammattilaisella.

Kesän ja syksyn aikana Sairanen tuo Saimaalta ja metsistä kotiin monenlaista saalista, mutta suppilovahvero kuuluu ehdottomiin suosikkeihin.

– Suppilovahverokausi on pitkä, ja niitä on mukava napsautella poikki ja kerätä kori täyteen vielä silloinkin, kun pakkanen on saapunut.

–Tänä syksynä ei metsästä löydy suolasieniksi sopivia rouskuja, mutta suppiksia on onneksi sitäkin enemmän.

Sairanen neuvoo, että suppilovahveroita löytääkseen kannattaa suunnata kuusikkoon. Mitä vanhempi metsä, sitä parempi.

Atte Paju Petter Sairanen neuvoo suppilovahveroita mielivän suuntaamaan kuusikkoon.

Suppiksia, Lemin kirjavaa ja ahvenfileitä

Suppilovahveroreseptin sijaan Sairanen halusi antaa Etelä-Saimaan lukijoille vinkin helposta ja herkullisesta ateriakokonaisuudesta. Ensimmäinen askel on, että haetaan suppilovahverot kuusimetsästä ja laitetaan pannulle.

– Suppikset kasvavat mielellään märässä sammalikossa ja märkiä ne ovat itsekin, joten kuumennettaessa pannu saattaa täyttyä vedellä. Annetaan sen haihtua. Sitten lisätään voi, pilkottu sipuli ja valkosipuli, paistellaan ja käännellään, lisätään mausteet eli suolaa ja mustapippuria sekä kermaa ja kimpale Koskenlaskijaa (sulatejuusto). Annetaan hautua vähintään vartin.

Sienimuhennoksen teon ohella keitetään perunat, mieluiten Lemin kirjavaa, ja tehdään niistä perunamuussi. Ahvenet on aamulla pyydetty ja fileoitu, ne paistetaan. Valoisilta mäntykankailta poimitut jäiset puolukat otetaan esiin.

– Lautaselle tehdään perunamuussista vuori ja kun sen keskelle pyöräytetään kraatteri kauhalla, siitä tuleekin tulivuori. Kraatteri täytetään sienimuhennoksella. Vuoren toiselle sivulle raivataan tilaa ahvenfileille ja ne asetetaan siihen. Muilta kohdin höyryävä tulivuori ympäröidään jäisillä puolukoilla.

Antti Lappalaisen kotialbumi The Kitchenin kokki Antti Lappalainen tekisi suppilovahveroista esimerkiksi risottoa tai piirakkaa.

Antti Lappalainen tekisi risottoa

The Kitchenin keittiöpäällikkö Antti Lappalainen muistuttaa, että suppilovahveroista saa yrittien kanssa tehtyä erilaisia, ihania liemiä.

– Liemiä voi keitellä joko kattilassa taikka uunissa yrttien kuten rosmariinin, timjamin ja sipuleiden sekä muiden mausteiden kanssa.

Liemi on helppo pakastaa myöhenpää käyttöä varten ja se sopii esimerkiksi erilaisiin pataruokiin riistan kanssa tai kastikkeisiin.

Leppäsen mielestä suppilovahveroita kannattaa myös kuivata, jolloin sienen maku tulee vahvemmin esiin.

– Kuivattuja sieniä tykkään käyttää keittoihin ja leivonnaisiin.

Sienen herkkää makua ei Lappalaisen mielestä kannata lähteä peittämään, vaan muutama raaka-aine riittää. Hän kannustaa kokeilemaan esimerkiksi suppilovahverorisottoa.

Suppilovahverorisotto neljälle

1 l tuoreita suppilovahveroita

100 g salottisipulia

5 kpl valkosipulinkynsiä

1 l (noin) vettä

2 1/2 dl kuivaa valkoviiniä

2 kpl kanaliemikuutiota tai 2 rkl kasvisfonditiivistettä

2 rkl voita

3 dl risottoriisiä

2 rkl sitruunamehua

2 dl raastettua parmesaania

Muutama pyöräytys mustapippuria myllystä

Lisäksi pinnalle raastettua parmesaania sekä aavistus oliiviöljyä

Lappalainen kehottaa toimimaan näin:

– Lämmitä vesi ja viini kattilassa ja lisää joukkoon liemikuutio tai tiiviste. Kuumenna sieniä kuivalla pannulla, kunnes enin neste on haihtunut.

– Lisää voi ja risottoriisi. Freesaa riisiä kunnes se on kuultava, lisää joukkoon sipulit ja freesaa vielä hetki

– Lisää joukkoon kuuma neste siten, että riisi juuri ja juuri peittyy. Pienennä lämpöä välillä varovaisesti sekoittaen ja hauduta riisiä, kunnes vesi on haihtunut.

– Hyvänä nyrkkisääntönä voidaan pitää että riisi on kypsää, kun nestettä on lisätty kolmeen kertaan. Risotto saa jäädä löysähköksi.

– Lisää lopuksi parmesaaniraaste, sitruunamehu ja mustapippuri. Tarkista maku ja lisää tarvittaessa suolaa.

– Risotto sopii sellaisenaan tai esimerkiksi paistetun vaalean kalan, kuten kuhan tai ahvenen seuraksi, Lappalainen vinkkaa.

Suomen keittiömestarit Upseerikerhon Ulla Liukkonen suosittelee suppilovahverohilloketta.

Ulla Liukkosen hilloke on sopii moneen

Karjalaista ruokaperinnettä vaaliva Upseerikerhon keittiömestari Ulla Liukkonen keksisi suppilovahverolle monenlaisia käyttötarkoituksia. Jos haluaa tarjota esimerkiksi illallisen alkuruokana perinteisen suppilovahverokeiton, Liukkosella on siihen vinkki.

– Jos reseptissä neuvotaan lisäämään kermaa, vaihda ainakin puolet kermamäärästä smetanaan. Tämä antaa keitolle mukavaa happamuutta ja sopii myös paremmin viinin kanssa, Liukkonen sanoo.

Perinteisen suppilovahverokastikkeen Liukkonen kaataisi paistettujen kesäkurpitsasiivujen päälle, ripottelisi päälle juustoraastetta ja työntäisi kymmeneksi minuutiksi kuumaan uuniin.

Jos jaksaa nähdä enemmän vaivaa, suppilovahveroista saa Liukkosen mukaan herkullisen ja monikäyttöisen hillokkeen.

Ullan suppilovahverohilloke

1 kg suppilovahveroita

300 g sokeria

1 dl etikkaa

1 rkl suolaa

2 kpl kanelitankoa

3 kpl tähtianista

1 dl vettä

Ulla Liukkonen neuvoo:

– Keitä vesi, sokeri, etikka, suola, kaneli ja tähtianis niin, että sokeri on sulanut. Lisää sienet ja keitä hiljaisella tulella noin 15 minuuttia. Laita purkkeihin.

– Voit käyttää hilloketta salaatissa, sienisalaatin koristeena, sellaisenaan salaattipöydässä tai vaikka lisukkeena lihan kanssa.