Luumäen "puuhamaana" huutokaupatun perintötilan tarjous hyväksyttiin, seuraavaksi myydään läheinen turvesuo

Luumäen kunta on löytänyt huutokaupalla suomalaisostajan noin 1,5 hehtaarin suuruiselle Kokkomäen tilalle. Henkilö on tehnyt tilasta suurimman tarjouksen, 43 000 euroa.

Kunnanhallitus esitti maanantaina, että Luumäen valtuusto hyväksyisi kaupan.

Kauppa koskee vain Kokkomäen pihapiiriä. Tilalla on myös noin 1,6 hehtaarin verran turvesuota, mutta se on jätetty tämän kaupan ulkopuolelle. Sähköliittymä kuuluu kauppaan.

Huutokaupassa kunta on esitellyt tilan rakennukset purkukuntoisina. Uudelta omistajalta ei kuitenkaan edellytetä niiden purkamista.

Pihapiirissä on kaikkiaan viisi rakennusta, josta päärakennus on alun perin 1920-luvulta. Uusin rakennus, kuivaamo on rakennettu 1970-luvulla.

Luumäen tekninen johtaja Erik Forstén pitää 43 000 euron tarjousta käypänä markkinahintana. Ilmoitus oli julkisella huutokauppasivustolla kolmisen viikkoa, ja kaupan kohdetta seurasi runsaasti väkeä.

Kokkomäki tuli alkuvuodesta Luumäen kunnan omistukseen perintönä valtiokonttorin kautta. Samaan nippuun kuului turvesuokin, jonka valmistelu nettihuutokauppaan on meneillään.

Forstén huomauttaa, että marssijärjestys määräytyi kiireellisyyden perusteella.

– Ei haluttu, että kauppa tilan rakennuksista jäisi odottamaan yli talvikauden, ja rakennukset altistuisivat mahdollisille lisävaurioille. Turvesuolle vuodenajan vaihtumisella ei ole sellaista merkitystä.

Myytävän pihapiirin koko tarkentuu, kun maanmittauslaitos tekee maastomerkinnät.