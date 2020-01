Pääluottamusmies Tuija Kuikan mukaan Imatra irtisanoo kaupunkikehityksestä yllättävän paljon väkeä — Pitkän yt-prosessin päättyminen oli helpotus, mutta se kiristi ilmapiiriä pitkin syksyä: "Olisi toivottu, että lopulliset ratkaisut olisivat selvinneet nopeammin"

Imatran kaupunki aikoo syyskuussa alkaneiden yt-neuvottelujen päätteeksi irtisanoa kaikkiaan 29 palvelussuhdetta. 17 niistä päättyy kaupunkikehityksessä ja teknisistä palveluissa, viisi hyvinvointi- ja koulutuspalveluista ja seitsemän konsernipalveluista.

Suurin osa lähtijöistä on todennäköisesti Julkisten ja hyvinvointialojen ammattiliiton JHL:n jäseniä, joita Imatralla edustaa alueyhdistyksen puheenjohtaja ja pääluottamusmies Tuija Kuikka.

Onneksi lopputulos ei ollut ihan niin kova kuin ennakoitiin.

— Etenkin määrä, joka kaupunkikehityksestä lähtee, on aika iso. Suuri asia on kuitenkin se, että prosessi on päätöksessä, Kuikka sanoo.

Rajuja säästöjä tavoitelleet yt-neuvottelut venyivät useita kuukausia, ja alun perin 1,6 miljoonan euron sopeutustarpeen arvioitiin merkitsevän jopa 40 irtisanomista. Prosessi oli pitkä, mutta Kuikan mukaan neuvottelut etenivät sopuisasti.

— Asiat käsiteltiin asioina, asiallisesti ja selkeästi. Talousarviota on seurattu pitkin syksyä ja faktat ovat selvät, mutta tietenkin henkilöstöjärjestöt ovat eri mieltä siitä että, että sopeuttamistoimia kohdistetaan näin rankasti henkilöstöön. Onneksi lopputulos ei ollut ihan niin kova kuin ennakoitiin.

Kuikan mukaan työntekijäpuoli oli yt-neuvottelujen aikana aktiivinen esittämään ehdotuksia sille, miten henkilöstötoimia voisi sopeuttaa. Lisäksi kritiikkiä annettiin varsinkin opetuspuoleen kohdistuvista mahdollisista säästöistä.

— Ilmapiiri kiristyi pitkin syksyä, mutta viimeisinä viikkoina tunnelma oli rauhallinen ja odottava. Melkein joka päivä tuli kyselyjä, että joko tiedetään. Epätietoisuus tuntui olevan se pahin. Olisi toivottu, että lopulliset ratkaisut olisivat selvinneet nopeammin. Senkin puoleen tilanne oli ahdistava, sillä eihän kuntapuolella tällaiseen ole totuttu.