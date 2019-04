Mieheltä anastettiin 37 000 euroa Imatralla — Rikoksesta epäillään seitsemää henkilöä

Poliisi epäilee useaa Imatran seudulla asuvaa henkilöä törkeästä maksuvälinepetoksesta ja rahanpesusta.

Rikoksen uhrina oli 45-vuotias imatralaismies, jonka pankkitililtä anastettiin 37 000 euroa.

Rahan nostamiseen ja tililtä toiselle siirtämiseen epäillään osallistuneen kaikkiaan seitsemän eri henkilöä. Kaikki ovat entuudestaan poliisille tuttuja ja iältään 20—43-vuotiaita.

Tapahtumat saivat alkunsa helmikuun puolivälissä, kun 45-vuotias mies tutustui ravintolassa 35- ja 27-vuotiaisiin miehiin ja lähti heidän kanssaan jatkamaan juhlimista.

Viikonlopun aikana uhrin tili putsattiin automaattinostoilla ja mobiilisiirroilla.

Tapauksen selvittely on vaatinut poliisilta paljon työtä, sillä asianomistaja on menehtynyt. Rahasiirrot kiinnittivät poliisin huomion kuolemansyyn tutkinnan yhteydessä. Kuolemaan ei epäillä liittyvän rikosta, kertoo rikoskomisario Ari Järveläinen.

Tutkinnan aikana neljä henkilöä on ollut tutkintavankeudessa. Tapauksen tutkinta on loppusuoralla ja etenemässä pian syyteharkintaan. Järveläinen kertoo, että osa epäillyistä on kiistänyt ja osa myöntänyt osallisuutensa.

Rahanpesua epäillään, koska rahat saatiin haltuun rikollisin keinoin, minkä jälkeen rahojen alkuperä pyrittiin häivyttämään useiden tilisiirtojen avulla.

Usein rahanpesu kytkeytyy järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Tässä tapauksessa teon ei uskota olleen etukäteen suunniteltu.

— Mikään ei viittaa siihen, Järveläinen sanoo.