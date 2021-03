Etelä-Karjalan käräjäoikeus on tuominnut 58-vuotiaan naisen törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta Kuutostiellä sekä 55-vuotiaan miehen yllytyksestä tekoon.

Nainen oli viime vuoden lokakuussa kuljettanut henkilöautoa 161 km/h nopeudella Kuutostiellä Lappeenrannassa, jossa oli sadan kilometrin tuntinopeusrajoitus.

Syytteen mukaan matkustajana ollut 55-vuotias mies kehotti useampaan otteeseen naista painamaan kaasua ja lisäämään nopeutta, kuten kuljettaja myös teki.

Käräjäoikeuden mukaan huomattava ylinopeus on ollut omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen hengelle ja terveydelle, koska ajo on tapahtunut yleisellä tiellä ja kyydissä on ollut matkustaja.

Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen on abstraktia vaaraa, eli teon ei konkreettisesti tarvitse aiheuttaa vaaraa muille, käräjäoikeus muistutti.

Mies ja nainen myönsivät teot.

Nainen tuomittiin törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta 60 päiväsakkoon, mikä naisen tuloilla tekee 360 euroa. Kyydissä ollut mies sai yllyttämisestä tekoon 40 päiväsakkoa, miehen tuloilla maksettavaa tuli 1 520 euroa.

Tuomio ei ole lainvoimainen, vaan siihen voi hakea muutosta hovioikeudesta.