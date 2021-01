LAB-ammattikorkeakoulusta valmistui joulukuun lopussa 485 opiskelijaa ja tammikuussa opiskelijaa – Katso lista tutkinnon saaneista

Lappeenrannassa ja Lahdessa toimivasta LAB-ammattikorkeakoulusta valmistui joulukuun lopussa 485 opiskelija. Tammikuussa valmistuneita on 34.

Alla olevalla listalla on niiden valmistuneiden nimet, jotka ovat antaneet luvan nimensä julkaisemiseen.

Joulukuun lopussa valmistuneet

Hotelli-, ravintola- ja matkailuala

Restonomi (AMK), Degree Programme in Tourism and Hospitality Management: Alenina Valeriia, Ulkomaat; Huynh Vy, Ulkomaat; Khan Pabel, Ulkomaat; Malevanaia Ekaterina, Ulkomaat; Mazaeva Maria, Ulkomaat; Nguyen Duy Quang, Ulkomaat; Nguyen Phuc, Ulkomaat; Nguyen Tho, Ulkomaat; Petrov Iurii, Ulkomaat; Phan Cu, Ulkomaat; Smirnova Polina, Ulkomaat; Stepkina Aleksandra, Ulkomaat; Vu Huyen, Ulkomaat; Zaitceva Elizaveta, Ulkomaat

Restonomi (AMK), Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutus: Halinen Emilia, Imatra

Restonomi (AMK), Matkailuliiketoiminnan koulutus: Aroalho Alice, Lahti; Auvinen Anne, Heinola; Hanhela Anni, Lahti; Holmström Julietta, Lahti; Hyväkkä Roni, Lahti; Kankare Linda, Lahti; Metsähukala Taru, Kouvola; Solehmainen Jonna, Lahti; Sutinen Annika, Lahti; Tuomola Karoliina, Lahti; Vieremä Suvi, Lahti; Ylioja Riina, Lahti

Muotoilu, kuvataide ja visuaalinen viestintä

Kuvataiteilija (AMK), Kuvataiteen koulutus: Polojärvi Kati, Lappeenranta

Medianomi (AMK), Media-alan koulutus: Bruun Johanna, Helsinki; Kangaskorte Roni, Vantaa; Nissinen Jaana, Turku; Pekkanen Jenna, Espoo; Ristikankare Zoja, Espoo; Särkkä Ines, Espoo

Medianomi (AMK), Visuaalisen viestinnän koulutus: Siven Julia, Helsinki

Medianomi (ylempi AMK), Kulttuurialan koulutus (ylempi AMK): Hannula Kreetta, Helsinki; Hiisivuori Laura, Helsinki

Muotoilija (AMK), Muotoilun koulutus: Bruun Laura, Helsinki; Grön Pinja, Vihti; Levikari Elisa, Lahti; Mäkinen Alisa, Lahti; Simonen Jussi, Helsinki; Taberman Sami, Helsinki; Tallgren Rosanna, Helsinki; Värelä Emilia, Helsinki; Yli-Kyyny Aleksi, Helsinki

Muotoilija (ylempi AMK), Kulttuurialan koulutus (ylempi AMK): Hyytiäinen Heidi, Turku; Niemi Heidi, Helsinki; Salokannel Riikka, Lahti; Uotila Marjut, Lahti

Liiketalous

Tradenomi (AMK), Bachelor's Degree Programme in Business Information Technology: Azimov Parviz, Lahti; Bosri Hasan, Helsinki; Dang Dat, Helsinki; Hänninen Henna, Lahti; Leontev Ivan, Ulkomaat; Nazarova Mariia, Helsinki; Nguyen Thao, Helsinki; Nguyen Tram, Ulkomaat; Nikolskii Egor, Ulkomaat; Pathak Chiranjivi, Kerava; Pham Chuong, Ulkomaat; Pham Duc, Helsinki; Tran Gia, Ulkomaat; Vu Linh, Lahti

Tradenomi (AMK), Bachelor's Degree Programme in International Business: Afanaseva Maria, Ulkomaat; Bowen Calista, Ulkomaat; Bui Trang, Lappeenranta; Caicedo Gamboa Laura, Tampere; Denisov Vladimir, Ulkomaat; Do Nguyen, Ulkomaat; Ekholm Eveliina, Hattula; Gurina Elizaveta, Ulkomaat; Hendrikx Jurre, Ulkomaat; Ivanov Danila, Ulkomaat; Kruschwitz Laura, Ulkomaat; Lahtinen Camilla, Lahti; Lankinen Taija, Pori; Lepistö Miitta, Akaa; Leppä Elina, Lappeenranta; Makau Consolata Kanini, Lahti; Mamedov Samir, Ulkomaat; Mattila Oskari, Helsinki; Mattinen Anni, Lahti; Misukka Alisa, Lappeenranta; Nguyen Anh, Ulkomaat; Nguyen Loc, Ulkomaat; Nguyen My, Ulkomaat; Nguyen Nhan, Helsinki; Nguyen Nhi, Lahti; Palviainen Salla, Lahti; Pasanen Arsi, Lahti; Pirinen Aino, Helsinki; Pöllänen Sanna, Espoo; Reznikov Nikita, Ulkomaat; Semenova Nadezhda, Lappeenranta; Tanaka Ranko, Ulkomaat; Tikhomirova Daria, Ulkomaat; Torachit Promsarun, Inari; Tran An, Espoo; Tran Dung, Lappeenranta; Tran Phuong, Helsinki; Vu Cuong, Helsinki

Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittelyn koulutus: Holttinen Rosa, Asikkala; Hurri Tomas, Lahti; Janhunen Niko, Lahti; Lindholm Jarkko, Lahti; Mutka Jaakko, Lahti; Nieminen Kasper, Mäntsälä; Roponen Leo, Lahti; Shcheglova Nelia, Lahti; Suhonen Teemu, Lahti; Tammisaari Tero, Lahti; Virtanen Riku, Lahti

Tradenomi (AMK), Liiketalouden koulutus: Dyster Nico, Lappeenranta; Grinevich Alexandra, Lappeenranta; Hakkarainen Laura, Lahti; Heinikari Joona, Lappeenranta; Heinonen Johanna, Lahti; Huovinen Perttu, Lappeenranta; Hämäläinen Tommi, Lappeenranta; Kaipainen Mikko, Lappeenranta; Karjalainen Antti, Lappeenranta; Koskela Niko, Imatra; Käyhty Tuomas, Lappeenranta; Leppänen Timo, Lappeenranta; Lonka Juuso, Lappeenranta; Rantanen Eija, Lahti; Rasi Teemu, Lappeenranta; Rusanen Annikki, Lahti; Ryhänen Mikko, Lappeenranta; Saarinen Nelli, Vantaa; Santaharju Ida, Mäntyharju; Turppo Mikko, Lappeenranta; Uronen Maiju, Lappeenranta; Velling Miika, Lappeenranta; Ant Liisi, Lahti; Appelberg Katarina, Turku; Arponen Mikko, Lahti; Bergström Mikaela, Mäntsälä; Feder Samuel, Lahti; Halme Tea, Lahti; Heino Vilma, Helsinki; Himanen Sami, Lahti; Hämäläinen Teemu, Lahti; Ikävalko Sami, Lahti; Isotalo Anne, Lahti; Isotalo Ida, Lahti; Juvonen Mika, Lahti; Karadjov Kristian, Lahti; Kemppi Jenni, Lahti; Keski-Kastari Rasmus, Hyvinkää; Kotola Pekka, Lahti; Kämäräinen Toni, Kouvola; Lahtinen Joel, Lahti; Linkosalo Selma, Lahti; Linnalampi Laura, Nokia; Malinen Niklas, Lahti; Marin Ida, Helsinki; Matthews Aliisa, Lahti; Moilanen Sari, Lahti; Moskvina Olga, Lahti; Mäkelä Petri, Lahti; Nieminen Teemu, Espoo; Peltojoki Kristian, Lahti; Penkari Petteri, Lahti; Peuraniemi Petrus, Helsinki; Seppälä Meri, Lahti; Shchipova Marina, Lahti; Termonen Riina, Lahti; Tommola Linda, Lahti; Torkkeli Henni, Lahti

Tradenomi (AMK), Liiketalouden ja logistiikan koulutus: Jurone Ekaterina, Hollola; Laine Jere Johannes, Lahti; Leppälä Iina, Lahti; Luukkonen Jenni, Lahti; Manninen Anna, Heinola; Puputti Jussi, Helsinki; Riutto Katja, Hollola; Valta Ville, Helsinki; Virtanen Katja, Hollola

Tradenomi (AMK), Liiketalouden koulutus, kansainvälinen kauppa: Hurskainen Anna, Helsinki; Kozlovskiy Maxim, Lahti; Laakso Martti, Tampere; Laaksonen Elli, Kouvola; Määttänen Sonja, Lahti; Piispanen Nea, Hauho; Riikonen Salla, Lahti; Romu Mikko, Tammela; Thagapsov Arsen, Helsinki

Tradenomi (AMK), Liiketalouden koulutus, palveluliiketoiminta: Jääskeläinen Heidi, Lahti; Kaipainen Veikko, Kukkila; Kauppinen Simo, Vantaa; Kortteus Toni, Tampere; Litukka Mika, Espoo; Niinimäki Jonna, Lahti; Pyyhtiä Siiri, Lahti; Saarilahti Joonas, Lahti; Satomaa Joeli, Lahti

Tradenomi (ylempi AMK), Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutus (YAMK): Laitinen Anniina, Lahti

Tradenomi (ylempi AMK), Liiketalouden ala, Digitaaliset ratkaisut: Kekomäki Kalle, Vantaa; Koivuluoma Antti, Lahti; Kumpulainen Katri, Helsinki; Lehtonen Tommi, Kerava; Paronen Johanna, Vantaa; Pirhonen Piia, Hausjärvi; Puusniekka Noona, Helsinki; Suhonen Pasi, Lahti

Tradenomi (ylempi AMK), Liiketalouden ylempi AMK-koulutus: Myyrä Leena, Lappeenranta; Pöyry Laura, Järvenpää

Tradenomi (ylempi AMK), Liiketalouden alan koulutus, Uudistava johtaminen: Heiskanen Elina, Kotka; Härkönen Heidi, Lahti; Jaakonsaari Terhi, Lahti; Kannisto Paula, Lahti; Kuisma Kati, Helsinki; Pirhonen Marko, Lahti; Räsänen Arttu, Kouvola; Salomaa Lilli, Loppi; Solio Sarianne, Kouvola; Sorvali Paula, Lahti; Uljas Toni, Porvoo

Tradenomi (ylempi AMK), Liiketalouden alan koulutus Liiketoiminta ja uudistava johtaminen: Haili Annina, Lahti; Helle Anna, Raasepori; Hyvönen Inka, Lahti; Kurkela Elisa, Lahti; Lahti Taru, Asikkala; Yrjölä Ville, Lahti

Tradenomi (ylempi AMK), Degree Programme in International Business Management: Aleksandrova Elizaveta, Ulkomaat; Häkkinen Petteri, Helsinki; Mohammad Ibrahim Maryam, Lahti; Reiners Jan, Vantaa; Ruokonen Anu, Helsinki; Rämä Marja-Leena, Helsinki; Räsänen Toni, Lahti; Stetsenko Egor, Ulkomaat; Tanhuanpää Jaakko, Hollola; Vernigorova Julia, Ulkomaat

Sosiaali- ja terveysala

Ensihoitaja (AMK), Ensihoitajakoulutus: Lindholm Nea, Nurmijärvi; Pola Miikka, Jyväskylä

Fysioterapeutti (AMK), Fysioterapeuttikoulutus: Hautojärvi Annika, Lahti; Kaipio Suvi, Vihti; Kusmin Natalia, Järvenpää; Niskanen Sami, Helsinki; Puuppo Toni, Helsinki; Salmio Sanni, Helsinki; Salmi-Wallenius Päivi, Riihimäki; Sihvonen Ilkka, Lahti

Fysioterapeutti (ylempi AMK), Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), Uudistava johtaminen: Satola Päivi, Helsinki

Sairaanhoitaja (AMK), Bachelor's Degree Programme in Nursing: Chaudhary Rekha, Espoo; Ezebuiro Beverlyn, Espoo; Nguelah Elisee, Ulkomaat; Nubed-Tchuetie Beryl, Ulkomaat; Owolabani Opeyemi, Ulkomaat; Salonen Ville, Lahti; Varonen Khristine, Lahti

Sairaanhoitaja (AMK), Sairaanhoitajakoulutus: Brandt Nea, Lappeenranta; Dahl Sonja, Lahti; Harjula Sami, Tampere; Hämäläinen Hanna, Lahti; Jarva Roosa, Lahti; Joukanen Kaisa, Lappeenranta; Järvinen Maria, Lahti; Keskitalo Tanja Katariina, Hollola; Kivistö Susanna, Lahti; Korpinen Greta, Kotka; Kosonen Aino, Heinola; Kurronen Juulia, Lappeenranta; Laari Sanna, Lappeenranta; Lampinen Jenna, Lahti; Leinonen Menni, Lappeenranta; Mesiniemi Janika, Lahti; Orkamaa Laura, Lappeenranta; Pasuri Kristian, Lahti; Pirilä Meri-Liisa, Orimattila; Remes Siiri, Lahti; Salmesvuori Aino, Askola; Salo Pinja, Kirkkonummu; Uimonen Torres Sini, Lahti; Ukkonen Juuli, Luumäki; Vainio Michaela, Jyväskylä; Vilander Anniina, Lahti; Väätäinen Laura, Lahti

Sairaanhoitaja (ylempi AMK), Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi AMK), Digitaaliset ratkaisut: Aho-Konttinen Annika, Kotka; Kautto Arto, Espoo

Sairaanhoitaja (ylempi AMK), Sosiaali- ja terveysala, Asiakkuusjohtaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa: Kokko Minna, Lahti

Sairaanhoitaja (ylempi AMK), Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus: Kilpinen Ellimaija, Lappeenranta; Nevalainen Johanna, Lappeenranta; Ruuskanen Jonna, Imatra; Tuononen Rauni, Lappeenranta; Vainio Minna-Riitta, Virolahti

Sairaanhoitaja (ylempi AMK), Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), Uudistava johtaminen: Hannula Laura, Heinola; Saari Jenni, Vääksy

Sosionomi (AMK), Sosionomikoulutus: Ellonen Noora, Lappeenranta; Haavisto Iina, Lahti; Helppolainen Heidi, Vanha-Ulvila; Hirvikunnas Jenni, Lahti; Isojärvi Katja, Lahti; Jormakka Lotta, Espoo; Jurvelin Alisa, Lahti; Kemppainen Janne, Lahti; Kilpiä Sanni, Lahti; Klinga Kati, Jämsä; Lavio Johanna, Lahti; Lilja Minni, Orimattila; Lintermo Annika, Lahti; Lukkarila Jasmin, Järvenpää; Malm Marjo, Lahti; Mertanen Miisa, Tampere; Metsola Mari, Vantaa; Myyrä Saara, Lappeenranta; Mänttäri Riikka, Lappeenranta; Niemi Eeva, Lahti; Nisonen Tiia-Maria, Lappeenranta; Peart Senja, Helsinki; Pirskanen Suvi, Virolahti; Rautiainen Juha, Hyvinkää; Repo Anniina, Lahti; Rusanen Heini, Lahti; Saari Henna, Lahti; Saavalainen Sami, Lappeenranta; Sachs Jenni Elina, Lahti; Salmela Anna, Lahti; Sohlman Velma, Lahti; Svensk-Aalto Annika, Lappeenranta; Tomingas Inka, Lappeenranta; Ukkonen Aleksandra, Lappeenranta; Vuorinen Heidi, Heinola; Åhman-Varis Johanna, Lahti

Sosionomi (ylempi AMK), Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi AMK), Digitaaliset ratkaisut: Kirjavainen Marja, Pieksämäki; Niemelä Hanna, Hattula

Sosionomi (ylempi AMK), Sosiaalialan koulutus (ylempi AMK), Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen: Kalliotähti Kirsi, Nurmijärvi

Sosionomi (ylempi AMK), Sosiaalialan koulutus (ylempi AMK), Lapsi- ja perhepalveluiden kehittäminen: Lappi-Heinonen Maarit, Lahti; Ojanne Elina, Tuusula; Onikki Piia, Lahti; Santalahti Niina, Heinola

Sosionomi (ylempi AMK), Uusyhteisöllisyyden, osallisuuden ja johtamisen koulutus: Himilä-Kainulainen Heli, Imatra; Tuure Kaisa, Imatra

Sosionomi (ylempi AMK), Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), Uudistava johtaminen: Huhtiainen Satu, Asikkala

Terveydenhoitaja (AMK), Terveydenhoitajakoulutus: Askola Minna, Taiplalsaari; Mustalahti Niina, Imatra; Mäkelä Nea, Lappeenranta; Saalanko Inka, Helsinki

Terveydenhoitaja (ylempi AMK), Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus: Hämäläinen Jonna, Helsinki; Salminen Minna, Helsinki

Tekniikka

Insinööri (AMK), Energia- ja ympäristötekniikan koulutus: Alasippola Aku, Lahti; Hannukainen Topi, Vantaa; Helenius Ulla, Lahti; Hildén Axel, Ylläsjärvi; Hujala Vili, Lahti; Ilonen Atte, Lahti; Lankinen Jukka, Lahti; Sahanen Oskar, Lahti; Seppälä Taneli, Lahti; Sundholm Miro, Lahti; Ukkola Teemu, Hollola; Videnius Lassi, Järvenpää

Insinööri (AMK), Konetekniikan koulutus: Hopeamaa Rasmus, Porvoo; Jeskanen Pave, Lahti; Keijonen Ville, Lappeenranta; Kerstinen Taneli, Lappeenranta; Nygren Joni, Vääksy; Suontama Eetu, Helsinki; Vakkila Juho, Lappeenranta; Virtanen Olli, Lahti

Insinööri (AMK), Degree Programme in Mechanical Engineering and Production Technology: Blunt Francis, Kouvola; Kendrali Rigo, Lappeenranta; Nguyen Anh, Ulkomaat

Insinööri (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus: Kurko Atte, Miehikkälä; Leppälahti Leevi, Hamina; Loponen Lotta, Mikkeli; Luukkonen Juho, Helsinki; Mähönen Miko, Lappeenranta; Ojala Matti, Helsinki; Pitkänen Joonas, Lappeenranta; Salmela Sanna-Leena, Luumäki; Tamminen Johanna, Kannuskoski; Tanska Sami, Lappeenranta

Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikan koulutus: Agbodzie Elom, Villähde; Holkeri Hannu, Mellilä; Lahtonen Mino, Lahti; Larjava Ville, Kaarina; Lempiäinen Riku, Hollola; Luttio Emmi, Lahti; Peltola Nico, Lahti; Rautakorpi Konsta, Lahti; Toroskainen Mikko, Hollola; Tuominen Emma, Lahti; Vihervuori Jani, Orimattila

Insinööri (AMK), Materiaalitekniikan koulutus: Kaartinen Dmitri, Lahti; Luukkonen Marko, Lahti

Insinööri (AMK), Puutekniikan koulutus: Jakonen Harri, Lahti; Jääskeläinen Juuso, Lahti; Kantanen Katja, Vanhala; Ruusunen pyry, Turku; Sarpila Laura, Vantaa

Insinööri (AMK), Prosessi- ja materiaalitekniikan koulutus: Eloranta Aki, Lahti; Härmä Henrik, Lahti; Kyyrönen Samu, Kotka; Pessi Joel, Helsinki

Insinööri (ylempi AMK), Tekniikan alan koulutus (ylempi AMK), Uudistava johtaminen: Hällström Kari, Porvoo; Ikonen Maria, Luumäki

Insinööri (ylempi AMK), Tekniikan alan koulutus (ylempi AMK), Digitaaliset teknologiat: Loikkanen Janne, Lahti

Insinööri (ylempi AMK), Master's Degree Programme in Urban Climate and Sustainability (MUrCS): Ghebrebrhan Tedros, Espoo; Stepani Hanna, Ulkomaat

Insinööri (ylempi AMK), Tekniikan koulutus (ylempi AMK), Älykäs teollisuus ja uudet liiketoimintakonseptit: Vaitti Petri, Nastola

Rakennusmestari (AMK), Rakennusalan työnjohdon koulutus: Kahra Tommi, Helsinki; Sipilä Joonas, Lahti

Tammikuussa valmistuneet

Hotelli-, ravintola- ja matkailuala

Restonomi (ylempi AMK), Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon ylempi AMK-koulutus: Meuronen Iitu, Lappeenranta

Liiketalous

Tradenomi (AMK), Liiketalouden koulutus: Lehtinen Matias, Iitti

Tradenomi (ylempi AMK), Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutus (YAMK): Tuupainen Rauni, Lahti

Tradenomi (ylempi AMK), Liiketalouden ala, Digitaaliset ratkaisut: Laakso Katri, Helsinki

Tradenomi (ylempi AMK), Liiketalouden alan koulutus Liiketoiminta ja uudistava johtaminen: Sulankivi Tanja, Orimattila

Sosiaali- ja terveysala

Fysioterapeutti (AMK), Fysioterapeuttikoulutus: Sokka Aki, Helsinki; Wacklin Saara, Helsinki

Sairaanhoitaja (AMK), Bachelor's Degree Programme in Nursing: Nikolaeva Mariia, Espoo; Rautio Petro, Jyväskylä; Sapkota Puspa, Helsinki

Sairaanhoitaja (AMK), Sairaanhoitajakoulutus: Ellonen Emilia, Lappeenranta; Honkanen Anni, Lahti; Karim Lanya, Lappeenranta; Kähkönen Essi, Luumäki; Nurmi Tuuli, Lappeenranta; Ojanen Pinja, Lappeenranta; Pipinen Milja, Helsinki

Sairaanhoitaja (ylempi AMK), Sosiaali- ja terveysalan koulutus, Sosiaali- ja terveyspalvelujen digitalisaatio ja liiketoimintaosaaminen: Oksanen Mervi, Nurmijärvi

Sosionomi (AMK), Sosionomikoulutus: Lyyra Sonja, Lappeenranta; Parvinen Petra, Lappeenranta

Sosionomi (ylempi AMK), Uusyhteisöllisyyden, osallisuuden ja johtamisen koulutus: Leminen Anni, Lappeenranta

Sosionomi (ylempi AMK), Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus: Brisk Jenna, Lappeenranta

Tekniikka

Insinööri (AMK), Konetekniikan koulutus: Jokela Joona, Lappeenranta; Kiirikki Aleksi, Lahti

Rakennusmestari (AMK), Rakennusalan työnjohdon koulutus: Tynkkynen Petri, Lappeenranta