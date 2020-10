Kasvomaskit ovat alkaneet yleistyä kastejuhlissa ja hautajaisissa Lappeenrannassa, Rauhanyhdistys kertoo verkkosivuillaan kuvaavansa seuravieraat mahdollisten tartuntaketjujen jäljittämisen helpottamiseksi

Lappeenrannan evankeliset seurakunnat ja uskonnolliset yhteisöt ovat joutuneet koronaviruksen takia totuttelemaan moniin muutoksiin.

Jumalanpalveluksiin voi muun muassa osallistua vähemmän kirkkokansaa kuin tavallisesti, kirkkokuorot ovat toistaiseksi vaienneet, tilaisuuksissa ei toistaiseksi kätellä eikä kahvitella. Ortodoksit noudattavat ennakkoilmoittautumista.

Joukkoaltistuminen hengellisessä yksityistilaisuudessa hiljattain Jyväskylässä aiheutti kymmeniä tartuntoja ja sadoille henkilöille karanteenin. Etelä-Karjalassa vastaavilta tapauksilta on vältytty.

Yksinäisyys on lisääntynyt

Kirkkoherra Juha Eklund Sammonlahden seurakuntakunnasta Lappeenrannasta kertoo, että koronan takia ollaan edelleen varuillaan. Koko ajan on pidetty tarkasti kiinni turvaväleistä ja käsienpesu- ja yskimisetiketistä.

– Se on erittäin hyvä, ettei koko rovastikunnan alueella ole tietääksemme todettu yhtään tartuntaa, joka olisi tullut seurakuntien tilaisuuksista, tapaamisista tai rippikouluista.

Eklundin mukaan kasvomaskien käyttö jumalanpalveluksissa, kastejuhlissa ja hautajaisissa on lisääntynyt Lappeenrannassa. Vihkimisiä on siirtynyt koronan takia ensi kesään.

– Ehtoolliselle tullaan joustavasti, ettei synny ruuhkaa, eikä alttarille polvistuta.

Kirkkoherra Juha Eklund harmittelee sitä, että kokoontumisrajoitukset ovat jättäneet jälkeensä. Ihmisiä saapuu vähemmän toimituksiin.

– Myös yksinäisyys on lisääntynyt, kun osasta tilaisuuksia, kerhoja ja retkiä on jouduttu toistaiseksi luopumaan. On ihmisiä, jotka arkailevat edelleen mukaantuloa, vaikka onneksemme juuri nyt on taudin rauhallinen vaihe menossa Etelä-Karjalassa.

Ortodoksikirkkoihin rajoitettu määrä ihmisiä

Ortodoksiseurakunnassa kirkollinen elämä on osittain palautunut ennalleen kesän tiukempien rajoitusten jälkeen. Syksyn tultua jumalanpalvelukset on voitu siirtää ulkoa kirkkoihin.

– Aiemmin keväällä kirkkokansaa ei ollut paikalla lainkaan, vaan palvelukset striimattiin koteihin, kertoo kirkkoherra Timo Tynkkynen.

Koronan takia ortodoksikirkkoihin pääsee vain rajoitettu määrä ihmisiä: Lappeenrannassa 28 ja Imatralla 16. Osallistujien täytyy ilmoittautua jumalanpalveluksiin etukäteen, ja kirkot ovat olleet täysiä.

Ilmoittautumisissa otetaan huomioon, ettei kukaan joudu jäämään jatkuvasti oven ulkopuolelle. Tartuntariskiä on vältetty kirkossa lisäksi siten, ettei kirkkokuoro ole laulanut.

Eetu Kokkinen Leirikirkon sijaintia selvittäneet Martti Muinonen, Juhani Sirkiö ja kirkkoherra, isä Timo Tynkkynen.

Ortodoksit ovat luopuneet toistaiseksi isompien juhlien järjestämisestä.

– Pienimuotoisemmat tapaamiset pappien kanssa ja käynnit kodeissa onnistuvat. Aikuisten ja lasten kerhoja on aloiteltu pitkän tauon jälkeen uudelleen.

Marraskuussa 70 vuotta täyttäneille järjestetään muutama oma jumalanpalvelus.

Kirkkoherra Timo Tynkkynen sanoo toivovansa, että ne saisivat liikkeelle iäkkäämpää kirkkokansaa, joka on saattanut kevään ja kesän aikana arkailla osallistumistaan koronan takia.

– Surullisinta koronarajoituksissa on ollut se, ettei ole päästy kirkkoon.

Riskiryhmät osallistuvat netin välityksellä

Helluntaiseurakunta on rajannut jumalanpalvelusten osanottajamäärän 140:een yli 600 henkilölle mitoitetussa salissa. Lisäksi alakertaan mahtuu 50 ihmistä.

Pastori Mika Turunen kertoo, että henkilöluku on määräytynyt tarpeellisten turvavälien mukaan. Seurakunnan turvallisuusohje on laadittu yhteistyössä Aluehallintoviraston (Avi) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeistusten mukaiseksi.

– Seurakunnan vanhukset ja riskiryhmiin kuuluvat osallistuvat tilaisuuksiin pääasiassa netin välityksellä. Salissa on merkityt istuinpaikat, ja ovella jaetaan tarvittaessa kasvosuojaimia. Jokainen saa käsidesiä sisään tullessaan.

Anu Kiljunen Helluntaiseurakunnan kirkko löytyy myös Armilankadulta. Tien toisessa päässä oli ennen esikoislestadiolaisten rukoushuone.

Koronan puhjettua kaikki seurakuntalaiset osallistuivat tilaisuuksiin neljä kuukautta yksinomaan verkon välityksellä. Siihen verrattuna tämän hetken olot vastaavat Turusen mukaan lähes normaalia tilannetta. Vain seurakunnan kansainväliset illat ovat edelleen tauolla pakolaiskeskuksen aloitteesta.

Mika Turusen mielestä korona-ajan rajoitukset ovat vaikuttaneet niin, että läheisyyden kokeminen jää vajaaksi seurakuntalaisten kesken.

– Se etäännyttää, ettei voi kätellä ja tervehtiä totuttuun tapaan ja täytyy pitää turvavälejä.

Seuravieraat kuvataan

Esikoislestadiolaiset ovat luopuneet koronan takia isojen seurojen järjestämisestä Lappeenrannassa ja muualla maassa. Tavallisesti niihin on saapunut osanottajia eri puolilta maata, samoin vierailevia saarnaajia.

– Näin olemme pystyneet vähentämään ihmisten matkustamista sekä tilaisuuksia, joihin osallistuisi paljon ihmisiä, huomauttaa valtakunnallisen yhteisön hallituksen puheenjohtaja Kari Niemi.

Mika Strandén Esikoislestadiolaiset ovat luopuneet isojen seurojen järjestämisestä. Arkistokuva.

Lappeenrannan Rauhanyhdistys kertoo omilla nettisivuillaan turvaohjeista. Niiden mukaan uskonnollinen yhteisö pyrkii tasaamaan sunnuntaiseurojen osallistujamäärää kahden eri tilaisuuden avulla.

Riskiryhmäläisille on varattu osa seurasalista. Vain joka toinen penkkirivi on käytössä. Ihmisiä muistutetaan lisäksi, että seuroihin tullaan vain terveenä, eikä siellä kätellä. Seuroissa ei järjestetä kahvitarjoilua.

Sivuston mukaan seuravalvojat kuvaavat seuravieraat puheen alettua, jotta mahdollisten tartuntaketjujen jäljittäminen helpottuisi. Kuvat tuhotaan kuukauden kuluttua. Etelä-Saimaa ei tavoittanut Rauhanyhdistystä kommentoimaan turvaohjeita.