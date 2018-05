Työttömyys väheni kaikissa Etelä-Karjalan kunnissa — Etelä-Karjalan korkein työttömyysaste on yhä Rautjärvellä, ja matalin taas Taipalsaarella

Työttömien työnhakijoiden määrä Etelä-Karjalassa on vähentynyt. Etelä-Karjalassa työttömiä työnhakijoita on 7 032 henkilöä. Se on 15,7 prosenttia, eli 1 310 henkilöä, vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.