Kolumni: Lepakko tuulettimessa ja seitsemän muuta poikkeusajan opetusta hanaoluen ääreltä

Kesäkuun ensimmäisenä sai taas elämän perustukset paikalleen. Omalla kohdallani se tarkoitti paikallisten julkisten ja yksityisten palveluiden rajoituksetonta käyttämistä.

Pääsi katsomaan taidemuseon näyttelyä, sai ruokailla lautaselta ravintolassa ja tutustua kirjastossa lainausmateriaaliin sekä – maistella pienpanimon hanaolutta pubissa.

Sen hanaoluen ääressä oli sitten aikaa pohtia, mitä kaksi edeltänyttä kuukautta ovat mahdollisesti opettaneet kanssaihmisistä ja maailmasta.

Jaan ne opit tässä teillekin.

1. Selfiekeppi valittiin taannoin vuoden turhakkeeksi. Teleskooppivarsi kameran tai älylaitteen päässä on ollut elämää vaarantava keksintö, sillä moni on tippunut kanjoniin, kun on kurotellut parempaa postauskuvaa some-tililleen.

Pandemia paljasti, että keppi onkin kätevä peli. Saa pidettyä toiset turvavälin päässä ja kuolemankin kauempana.

2. Kotimaassa kuolee keskimäärin 1 000 ihmistä viikossa. Koronan aiheuttamat kuolemat lasketaan toistaiseksi kolmessa sadassa, mutta muuten kuolleiden määrä on vähentynyt esimerkiksi viime vuoden vastaavasta ajasta.

Jokainenhan kuolee, mutta henkilökohtainen hygienia ja riekkumisen rajoittaminen näyttäisivät silti pidentävän ikää.

3. Kriisiaikoina ensimmäisenä ja myös parhaiten toimii tavallisesti musta pörssi. Yleismaailmallisen faktan saivat oppia nyt myös tavallisesti kilpailutusten kangistamat viranomaiset, kun tilasivat huonolaatuisia kasvomaskeja mittavaan ylihintaan epäilyttäviltä liikemiehiltä.

Vanha kansa taisi neuvoa kulkemaan hiljaa juuri silloin, kun on kiire.

4. Kalliit ja kehnot kasvomaskit tulivat Kiinasta, joka on jatkuvasti lisääntyvän verkkokaupan tärkeä osoite. Verkkokauppa valtasi uusia alueita kevään aikana ja piti monet pienet yritykset ylipäätään hengissä poikkeustilassa.

Ehkä verkkoshoppailijatkin oppivat, että kotikadun kivijalkaputiikin tuotteita klikkaamalla saa hikipajaa parempaa laatua.

Emmi Korhonen Kasvomaskikaupat antoivat viranomaisostajille muistutuksen mustan pörssin aktivoitumisesta kriisi- ja poikkeustilanteissa.

5. Demokratia on mahtava asia. Poikkeusaikanakin voi katsoa rauhassa päivittäin, kuinka vapailla vaaleilla valitut, hallituksen muodostaneet kansanedustajat antavat elämää koskevia ja sitä säilyttämään pyrkiviä suosituksia.

Toisenlaisissa maissa pitää sen sijaan katsoa päivittäin, kuinka itsevaltiaat käskevät elämään ja aiheuttavat itse kuolematkin.

6. Populistinen vaihtoehtoisten faktojen tarjoilu hiljeni asiantuntijoiden kuulemiseksi poikkeustilassa.

Faktojen kaipuu on gallupien valossa vähentänyt perussuomalaisten kannatusta, mutta yhdessä asiassa puolueen demagogit olivat oikeassa. Pandemia sai nykytiedon valossa alkunsa, kun lepakko iskeytyi tuulettimeen kiinalaisella eläintorilla.

7. Faktuaalisen tiedon tarve pitää populistit toistaiseksi aisoissa, mutta oppositiopolitiikkaan kuuluva opportunismi rehottaa aina. Suomalaiskansallista esimerkkiä tästä näytti kristillisdemokraatit, joka muiden oppositiopuolueiden lailla tahtoi tukea ravintola-alaa hallituksen esitystäkin enemmän.

Koronavirus taitaa olla viinanpiruakin pahempi pelote.

8. Politiikka palaa politiikkaan, kun rajoitukset höllentyvät, mutta ihmisen luotto toiseen on vaikeampi pala. Kevät syvensi kahtiajakoa eri ihmisryhmien välillä, ja pälyily sekä vainoharhaisuus lisääntyivät.

Kyylämentaliteetti tasoittaa tietä eteläisen sukulaiskansan kaltaiseen kehitykseen. Kesäkuun ensimmäisenä ilmassa oli onneksi muutakin.

Hölkyn kölkyn!

Kirjoittaja on Etelä-Saimaan kulttuuritoimittaja.