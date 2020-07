Miksi Linnoituksen viereinen matkailuautoparkki on täynnä valtavia kivenlohkareita keskellä kesää? Kysyimme Lappeenrannan kaupungilta

Kaupungin matkailujohtaja Mirka Rahman kertoo, että parkkipaikasta kertova merkki on nyt viety pois alueen vierestä, ja ettei paikka ole koskaan ollut virallinen alue matkailuautoille.

Matkailuajoneuvojen parkkipaikalla Lappeenrannan Linnoituksen vallien kupeessa Pallonlahden puolella on valtavia kiviä. Selvitimme Lappeenrannan kaupungilta, mistä kivenmurikat ovat peräisin ja miksi ne on kasattu matkailuautojen parkkialueelle.

Mistä kivenlohkareet ovat peräisin, Lappeenrannan kaupungin elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialajohtaja Pasi Leimi?

– Kivet ovat vieressä olevalta Rapasaaren laiturin työmaalta.

Miksi ne on sijoitettu tuohon?

– Aluetta on käytetty tällaisena ikään kuin huoltoalueena, tai välivarastoalueena.

Milloin lohkareet on tarkoitus siirtää pois parkkialueelta?

– Laiturin urakka valmistuu syksyyn mennessä, joten kivet siirtyvät myös pois siihen mennessä.

Minkä takia alueen vieressä on ollut matkailuajoneuvojen parkkipaikasta kertova liikennemerkki, vaikkei alueelle pysty nyt parkkeeraamaan, Lappeenrannan kaupungin matkailujohtaja Mirka Rahman?

– Merkki on nyt siirretty sieltä pois. Sehän ei ole ikinä ollut virallinen matkailuajoneuvojen alue, mutta on ollut parempi ohjata heitä siihen, kun he käyvät hiekkalinnalla tai linnoituksen alueella, etteivät matkailuautot vie parkkitilaa hiekkalinnalta. Mutta olemme aina ohjanneet yöpyviä matkailuautoilijoita Huhtiniemen leirintäalueelle.

– Olen saanut tästä myös ihan puheluita paikkakuntalaisilta, kun se on niin hyvä paikka ja siellä haluttaisiin yöpyä. Mutta emme ole ikinä kannustaneet yöpymään alueella, koska siellä ei ole fasiliteetteja, kuten roskiksia, vaan ennemminkin väliaikaisparkiksi.

Kun Rapasaaren laiturin urakka valmistuu, palautetaanko matkailuajoneuvojen alueesta kertova kyltti?

– Olen sitä mieltä, ettei sitä enää tuoda sinne, koska Lappeenranta Camping Huhtiniemessä palvelee. Siihen voi parkkeerata tarvittaessa, kun vierailee sataman ja linnoituksen alueella. Liikennemerkit eivät tosin ole osa matkailupalveluiden toimintaa.