Imatran terästehtaan vaikeudet tiedettiin, silti kutsu yt-neuvotteluihin tuli tänä aamuna puskista: Mahdollisten irtisanomisten suuruusluokka yllätti, kertoo pääluottamusmies Mika Tanskanen

Imatran terästehdas on käynyt henkilöstön lomautusten johdosta vajaalla teholla keväästä lähtien, ja huono markkinatilanne on kaikkien tiedossa. Silti kutsu yt-neuvotteluihin pääsi yllättämään, kertoo Teollisuusliiton Imatran terästehtaan pääluottamusmies Mika Tanskanen.

Alustava henkilöstön vähennystarve on 60 henkilötyövuotta. Pääluottamusmies kuuli asiasta ensimmäisen kerran vasta tänä aamuna, kun sai työnantajan kutsun neuvottelupöytään.

— Tämä tuli niin äkkiä. Aikaisemmin ei ole puhuttu millään tasolla, että tällaista on tulossa. Se on iso määrä ihmisiä, 10 prosenttia tehtaan henkilöstöstä. Vaikeudet ovat olleet tiedossa ja vähennyksiä on osattu odottaa, mutta suurusluokka yllätti. Ikävä joululahja porukalle, Mika Tanskanen sanoo.

Tehdas seisoo parhaillaan ja suurin osa tuotannon henkilöstöstä on lomautettuna. Iso osa henkilöstöstä saikin kuulla ikävät uutiset median kautta, mitä Tanskanen harmittelee.

Pelko työpaikan menettämisestä voi varjostaa monen joulua. Pitkään jatkuneet lomautukset ovat voineet valmiiksi vetää talouden tiukalle.

— Ei ole helppoa etenkään perheellisillä.

Tanskanen olisi toivonut, että terästehtaalla olisi tyydytty vain jatkamaan lomautuksia, eikä tulossa olisi irtisanomisia.

— Mitä sitten, kun seuraava nousu koittaa, ja ollaan menetetty osaavaa työvoimaa? Olen ollut terästehtaalla 20 vuotta, ja ennenkin on ollut notkahduksia. Aina sieltä on noustu jollain aikavälillä.

Tanskasen mielestä viimeisin omistajanvaihdos on nykytilanteessa hyvä asia. Japanilainen teräsyhtiö tekee ja myy terästä päinvastoin kuin aiemmin terästehdasta omistaneet sijoitusyhtiöt. Jälkimmäisten kärsivällisyys voi vähäisempää, pääluottamusmies arvioi.

— Haluan luottaa siihen, että omistajayhtiö haluaa tehdä jatkossakin terästä Imatralla.