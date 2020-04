Veturista on valunut dieseliä raiteille Imatralla – Pelastuslaitos selvittää määrää ja mahdollisia torjuntatoimia

Pelastuslaitos hälytytettiin torjumaan öljyvahinkoa Imatralla vähän ennen kahdeksaa maanantai-iltana.

Hälytys tuli rataliikennekeskuksesta, jonka mukaan jostakin veturista on valunut dieseliä Kaukopään ja keskusliikenneaseman väliselle rataosuudelle jo sunnuntaina.

Päivystävä palomestari Juuso Punnonen sanoo, että määrästä tai mahdollisista torjuntatoimista on vielä tässä vaiheessa vaikea sanoa oikein mitään ennen kuin tarkentuu esimerkiksi se, mistä veturista aine on vuotanut.

– Määrä voi olla kymmeniä litroja tai satoja litroja. Radan alla on karkeaa sepeliä, ja sinne väliin ainetta häviää isojakin määriä. Lisäksi vuoto on tapahtunut sunnuntaina, ja ainetta on siis haihtunutkin.

Asia tarkentuu myöhemmin.