Rakuunamäen asemakaava sai lainvoiman – Kaava tuo hotelli Rakuunan toimitusjohtajan mukaan varmuutta toimintaan

Rakuunamäen asemakaava on nyt lainvoimainen.

Tärkeää on, että vanhat rakennukset saavat uutta käyttöä ja että kokonaisuus valmistuu, kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä sanoo.

– Sinne tulee aika paljon työpaikkoja, palveluita, siellä on majoittumista. Alueesta tulee monipuolinen.

Ensimmäiset asukastilaisuudet Rakuunamäen kaavasta pidettiin vuonna 2016.

Jotkut alueen yrittäjät kritisoivat aiemmin varuskunta-alueen pitkää kaavaprosessia.

Maarit Pimiä sanoo, että vaikka ulkopuolisesta on saattanut vaikuttaa siltä, että mitään ei tapahdu, asia edistyi koko ajan.

Pimiän mukaan on muistettava, että alue on laaja ja on monia ihmisiä ja tahoja, joihin kaava vaikuttaa. Kaavasta pidettiin seitsemän asukastilaisuutta, joista ensimmäiset keskustelut käytiin Pimiän mukaan niin sanotusti tyhjin kartoin, sillä haluttiin selvittää alueen asukkaiden ja muiden toimijoiden näkemyksiä alueen nykytilasta ja kehittämisestä.

Kaavasuunnitelmia kehitettiin yhdessä käytyjen keskusteluiden pohjalta.

– Tämä on ensimmäinen alueen kaava, joka on mennyt läpi ilman valituksia, Pimiä sanoo.

Perustettu Rakuunamäen työryhmä jatkaa toimintaa alueen jatkosuunnittelun toteutuksen osalta, Pimiä kertoo. Syksyllä pidetään asukastilaisuuksia Rakuunamäen katusuunnittelusta.

Eroon poikkeusluvasta

Katja Ahola on tyytyväinen, että asemakaava on nyt saanut lainvoiman. Se tuo varmuutta Rakuunamäellä toimimiseen.

Ahola on hotelli Rakuunaa pyörittävän Bellurum-yhtiön toimitusjohtaja ja yksi omistajista asunto-osakeyhtiössä, jonka tarkoituksena on remontoida yhteen entiseen kasarmirakennukseen asuntoja.

Viime vuonna toimintansa aloittanut hotelli on toiminut tähän saakka määräaikaisella poikkeusluvalla.

– Kiinteistöihin investoidaan isoja rahoja. Jos se on määräaikaista, se on riski.

Aholan mukaan kotimaan matkailu näyttää lähteneen käyntiin kesäkuussa koronan hiljentämän kevään jälkeen. Hotelli Rakuunassa se on näkynyt yöpyjien ja varausten määrän kasvuna.

Ahola kertoo, että rakennustyöt kasarmirakennuksen muuttamiseksi asuntokäyttöön on tarkoitus aloittaa ensi vuonna.

– Nyt kun on kaava olemassa, voimme hakea rakennuslupaa.

Alustavan suunnitelman mukaan asuntoja tulisi hieman alle 50: yksiöitä, kaksioita ja joitakin kolmioita.

Kai Skyttä Adolf Ehrnroothin aukion laitaan on istutettu 16 lehmusta rajaamaan aluetta erilleen parkkialueesta.

Puita, muuri ja ketomaisia istutuksia

Tämän kesän aikana Lappeenranta kohentaa Adolf Ehrnroothin aukiota.

Aukion reunaan on istutettu 16 lehmusta. Viitisen lehmusta istutettiin Kasarmikadun varteen kohtiin, joissa puurivissä oli aukkoja, Lappeenrannan kaupunginpuutarhuri Hannu Tolonen kertoo.

– Aukion itäpuolelle rakennetaan muurikivistä muuri, joka rajaa sen pysäköintialueesta. Aukion reunalle, lehmusten juureen tehdään yhtenäinen ketomainen istutusalue.

Ehrnroothin aukion reunoille tehdään punaisesta nupukivestä vyöhyke, joka rajaa aluetta lisää. Aukion pinta aiotaan tasoittaa ja tuoda uutta kivituhkaa.

– Nupukivialueelle tulisi penkkejä ja roskiksia, Tolonen sanoo.

Lisäksi Mannerheiminkadun Liisankadun puoleisessa päädyssä olevat autoliikenteen esteet vaihdetaan Ylämaan ruskeasta graniitista tehtyihin pollareihin.

Tolonen muistaa vielä yhden tämän kesän työkohteen Rakuunamäeltä. Upseerikerhon alapuolella sijaitsevaan syreenimajaan tehdään liuskekiveys.

– Se on aika helppo tehdä. Syreenimaja saadaan viihtyisäksi ja käyttöön, kun teemme sen.

Lappeenrannan kaupunki Rakuunamäen alueen asemakaavan muutos on nyt saanut lainvoiman.

Päiväkoti valmistuu ehkä 2022

Lappeenranta suunnittelee, että Rakuunamäelle Mannerheimintielle tulisi keskustan uusi päiväkoti. Päiväkoti tulisi rakennukseen, joka olisi osittain uudisrakennusta ja osittain jo olemassa olevaa, suojeltua rakennusta.

Päiväkodin suunnittelu on käynnissä.

Pimiän mukaan päiväkoti on tarkoitus ottaa käyttöön elokuussa 2022.

– Se liittyy myös alueen elinvoimaan. On tärkeä tekijä, että asujilla on päiväkotipalveluita lähellä.