Länteen matkataan sarjakortilla, idästä tulevilla on seutuliput ja kaupungin sisällä ajellaan Waltti-kortilla — Mistä bussilippusekamelskassa on kyse? Liikennöitsijöiden kanssa on sovittu, että Matkahuollon seutuliput kelpaavat Lappeenrannan paikallisliikenteessä jatkossakin. Kaupunki myöntää, että Etelä-Karjalan bussiliikenteeseen on tehty muutoksia nopealla aikataululla. Anu Pakarinen

Lappeenrannan ja lähialueiden bussiliikenteessä on tehty muutoksia viime aikoina, ja helmikuun alussa käyttöön otetaan Matkahuollon sarjakortti lähialueille.

Sarjakortti korvaa seutulipun, eli se on tarkoitettu lappeenrantalaisille, jotka matkustavat Luumäelle, Lemille, Savitaipaleelle ja Taipalsaarelle. Asiasta nousi kohu viime vuoden lopulla, kun Lappeenranta päätti luopua seutulipuista ja Yle uutisoi, että lähialueilla töissä käyvien kuukausikortin hinta uhkasi nousta useisiin satoihin euroihin.

Tilanne ratkesi, kun kaupunki, liikennöitsijät sekä Matkahuolto sopivat uudesta lipputuotteesta.

Torstaina selvisi, että imatralaisten ja muiden Etelä-Karjalan kuntien käyttämät Matkahuollon seutuliput kelpaavat Lappeenrannan paikallisliikenteessä jatkossakin, vaikka aiempi oletus oli, että vain Waltti-matkakortti kelpaa helmikuun alusta alkaen.

Uudesta tuotteesta neuvotellaan keväällä

Tuoreimmalla muutoksella ei kuitenkaan ole vaikutusta uusiin sarjakortteihin, joukkoliikennepäällikkö Olli Hirvonen Lappeenrannan kaupungilta kertoo. Matkahuolto ei ole tehnyt teknisiä muutoksia, vaan asiasta on sovittu liikennöitsijöiden kanssa.

— Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on ollut myös myötävaikuttamassa asiassa, kun tämä on heidän hallinnoimaa liikennettään. Matkahuollosta saadun tiedon mukaan he irtisanovat kaikki loput Etelä-Karjalan kuntien kanssa tehdyt seutulippusopimukset siinä vaiheessa, kun viimeinen siirtymäajan liikennöintisopimus loppuu. Tämä tarkoittaa käytännössä tämän vuoden elokuuta. Sen jälkeen toivottavasti on olemassa koko Etelä-Karjalaan sopiva lipputuote, mutta vielä sellaista ei ole tarjolla. Tästä neuvotellaan kevään aikana.

Hirvonen sanoo, että ratkaisuilla pystytään lisäämään asiakkaiden mahdollisuuksia, kun Waltti-korttia pystyy käyttämään koko kaupungin alueella. Nykyiset muutokset ja ratkaisut ovat voimassa tämän vuoden, mutta uudet ratkaisut ovat suunnittelun alla.

— Imatran ja muidenkin kuntien seutuliput loppuvat ensi elokuussa, ja ELYn sekä muiden tahojen kanssa katsotaan, olisiko näistä tilapäisratkaisuista myös pysyviksi vaihtoehdoiksi. Sarjakortti voi olla pysyvä juttu, mutta toivottavasti meillä olisi tarjota myös kuukausituote. Siitä täytyy neuvotella vielä Matkahuollon kanssa.

Lippumuutokset ovat edenneet vauhdilla

Waltti on tarkoitettu Imatran suuntaan matkustaville ja Waltti on pelkästään lappeenrantalaisille. Tulevaisuudessa voi olla mahdollista, että Waltti toimisi myös ympäryskunnissa, mutta matkalla on pari mutkaa.

— ELY vastaa ympäryskuntien ja kuntarajat ylittävästä joukkoliikenteestä, ja valtio taas on irtautunut Waltin omistajuudesta. Imatran kaupunki taas on omistajana Waltti-järjestelmässä, vaikka se ei heillä käytössä olekaan.

Sarjakorttien yhteydessä kerrottiin myös uudesta viiden euron päivälipusta, jolla voi matkustaa Lappeenrannan Waltti-alueella, eli sillä pääsee esimerkiksi Joutsenon Korvenkylään, mutta ei Imatran keskustaan. 24 tuntia voimassa olevan kortin voi ostaa vain asiakaspalvelukeskus Winkistä ja Lappeenrannan teknilliseltä yliopistolta, mutta uusiakin paikkoja harkitaan.

— Päivälipun yksi kohderyhmistä on turistit, ja hotellit ovat esimerkiksi olleet kiinnostuneita. Niiden myyntimahdollisuuksista on jo alustavasti sovittu. Myös muista lipunmyyntipaikkoja selvitetään, mutta niissä pitää käydä läpi myynti ja rahaliikenne tarkasti.

Lippuepäselvyydet ovat hämmentäneet viime viikkoina, ja kaupungillakin tiedostetaan, että muutokset ovat tapahtuneet nopealla syklillä. Hirvonen toivoo, että ihmiset saisivat nyt tiedon, miten homma toimii ainakin nyt kevätkauden ajan.

— Tilanne on mielestäni nyt selkeä, mutta aikataulu on ollut älyttömän kiireinen. Toivottavasti tavoitamme kaikki asiakkaat ja saamme tietoisuutta lisättyä. Lähtökohtana tällä hetkellä on, että Lappeenrannan sisäisessä liikenteessä käy Waltti-tuotteet ja kuntarajat ylittävässä liikenteessä Matkahuollon tuotteet. Lappeenrantalaisille käy sarjalippu ja muiden kuntien asukkaille seutulippu vielä ensi kesään asti.