Oskari Jauhiainen viihdyttää legendaarisen sirkuksen lavalla muina metsureina, Anselmi Kaisanlahti heittelee työkavereita ilmaan — Nuoret lappeenrantalaistähdet haettiin Sirkus Finlandiaan suoraan koulunpenkiltä, vaikka usein alan töihin pääsee vain sinnikkäällä hakurumballa

Lappeenrantalaislupausten lisäksi myös imatralainen Ilkka Kemppinen on mukana tämän vuoden kiertueella. Työtahti sirkuksessa on hurja, sillä vapaapäiviä ei kiertueen aikana juuri liikene. Kemppisen pisin vapaapäivätön putki on 45 päivää.