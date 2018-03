Päiväkotien sijaisia palkataan Lappeenrannassa keskitetysti — Flunssakausi on vaikeuttanut tilannetta Keskittämisen pitäisi helpottaa sijaisten palkkaamista päiväkoteihin, mutta ensin sijaisten tiedot pitäisi saada ajantasalle. Vesa Vuorela Lappeenrannassa päiväkotien sijaisten palkkaaminen keskitettiin helmikuun alussa. Ongelmana on, että sijaisuuksista kiinnostuneet eivät päivitä tietojaan.

Lappeenrannan päiväkoteihin on helmikuun alusta lähtien palkattu lastentarhanopettajien ja lastenhoitajien sijaisia keskitetyn sijaisrekrytoinnin kautta. Sijaistöitä etsivät kirjaavat tietonsa Kuntarekry-verkkopalveluun.

Päiväkodin johtajat voivat keskittyä pedagogiseen työhönsä, kun kaupungin rekrytoija hoitaa sijaisten etsimisen ja tekee työsopimukset. Nopeimmillaan sijaisen voi saada jopa samalle päivälle.

Lappeen päiväkodin johtaja ja Sammonlahden aluejohtaja Heli Puhakainen pitää uutta järjestelmää hyvänä ja keroo saaneensa sijaisia omaan päiväkotiinsa ja muihinkin alueensa päiväkoteihin.

Kun päiväkotiin tarvitaan sijaista, johtaja lähettää sijaispyynnön sähköisesti rekrytoijalle. Pyynnössä kerrotaan mihin päiväkotiin sijaista tarvitaan, minä päivinä ja mihin vuoroihin sekä minkä ikäisten lasten ryhmä on kyseessä.

— Minä en soittele, enkä lähettele viestejä sijaisille, vaan rekrytoija lähettää järjestelmän kautta hakemukset eteenpäin. Rekrytoija ilmoittaa, kuka tulee tekemään sijaisuutta ja mitkä ovat hänen yhteystietonsa. Puhakainen kertoo.

Flunssakaudella sijaisia on vaikea saada

Sijaisten löytäminen on kuitenkin vaikeutunut viime viikkoina, sillä sijaisia on tarvittu paljon, kun moni päiväkodin työntekijä on potenut flunssa ja influenssaa. Myös sijaisia on sairastunut.

Emme ole ehtineet siivota sijaisrekisteristä pois niitä, jotka eivät ole enää käytettävissä. — Mirva Nousiainen

— Jostakin päiväkodista on saattanut olla vaikka kuudesta yhdeksään työntekijää pois. Silloin ei kaikkiin ole mitenkään saatu sijaista, vaan on jouduttu tekemään erikoisjärjestelyjä ja siirtämään toisista yksiköistä toisiin henkilökuntaa, Lappeenrannan varhaiskasvatusjohtaja Päivi Virkki sanoo.

Ongelmana on myös se, että sijaisten reskisterissä on myös sellaisten ihmisten tietoja, jotka eivät ole enää käytettävissä, koska ovat esimerkiksi saaneet työpaikan, toteaa Joutsenon aluejohtaja Mirva Nousiainen. Hän on ollut kehittämässä sijaispoolia henkilöstöhallinnon kanssa.

— Emme ole ehtineet siivota sijaisrekisteristä pois niitä, jotka eivät ole enää käytettävissä. Siksi meillä ei ole tarkkaa tietoa, paljonko siellä on potentiaalista kapasiteettia, Nousiainen sanoo.

Tavoitteena on, että kevään aikana kaikki sijaispoolissa olevat kävisivät päivittämässä omat tietonsa.

— Kun ihmiset pitävät tietonsa ajan tasalla, sijaisen palkkaaminen on todella ketterää ja nopeaa.