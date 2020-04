Pullin leipomo laajentaa Hanhijärvellä

Rieskoistaan ja ruisleivistään tunnettu Pullin leipomo laajentaa leipomoaan Lappeenrannan Hanhijärvellä.

Leipomo hankkii uudet uunit. Tätä varten tarvitaan 150 neliön laajennus.

Uudet uunit asennetaan laajennusosaan, ja leipomotoiminta voi jatkua rakentamisajan ilman katkoksia.

Hanhijärventien varrella olevalla rakennuspaikalla on nykyisin rakennusoikeutta 914 kerrosneliömetriä, joka on käytetty. Tilan pinta-ala on 46,18 hehtaaria.

Pullin leipomo on perustettu vuonna 1989. Työntekijämäärä ei kasva laajennuksen myötä.

Laajennus suunnittelutarveratkaisulla

Avoin yhtiö Pullin leipomo hakee kaupungilta suunnittelutarveratkaisua laajentamiselle. Keskiviikkona kokoontuvalle kaupunkikehityslautakunnalle esitetään suunnittelutarveratkaisun hyväksymistä.

Haettu rakennuspaikka sijaitsee noin kuuden kilometrin päässä Lappeenrannan keskustasta.

Koska kysymys on jo toimivan leipomon laajentamisesta, rakentaminen ei aiheuta haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle.

Naapureilla ei ole ollut huomauttamista hankkeesta eikä kuulutusten jälkeen muillakaan.

Ennen rakentamista hakijan on saatava rakennusvalvontaviranomaiselta rakennuslupa.