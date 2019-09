Kuljetusvaunusta tihkui kemikaalia Vainikkalan ratapihalle — Vuotoa ei saatu tukittua, vaunu päätettiin lähettää takaisin Venäjälle

Vainikkalan ratapihalla Lappeenrannassa havaittiin kemikaalivuoto perjantain ja lauantain välisenä yönä. Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Toni Jaako kertoo, että vuoto oli pieni, mutta pelastuslaitoksen keinoin sitä ei voitu tukkia.

Radan toimijoiden kanssa vaunu päätettiin lähettää takaisin Venäjälle aineen valmistajalle.

Vuotava aine on styreeni YK 2055. Se on muoviteollisuuden peruskemikaali, joka haisee pahalle, mutta sitä ei luokitella ympäristölle vaaralliseksi. Styreeni on lasikuidun liuotinaine, jota voi Suomessakin ostaa kaupoista.

Vainikkalan ratapihalla työntekijät havaitsivat tipoittain tihkuneen kemikaalivuodon kello 23.58 ja soittivat 112.

Pelastuslaitokselle ei selvinnyt, kuinka kauan vaunu on ollut Vainikkalassa.

Vuodosta ei aiheutunut henkilö- eikä ympäristövahinkoja.