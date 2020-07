Ely-keskus: Kaakkois-Suomen vesistöissä vain vähän sinilevää – poikkeuksena Lappeenrannan Haapajärvi

Sinilevä Kaakkois-Suomen vesistöissä on vähentynyt tuulisen ja sateisen sään ansiosta. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tiedottaa, että vesistöjen lämpötilat ovat viilenneet, mikä puolestaan on rauhoittanut sinilevätilannetta.

Ely-keskuksen mukaan Kaakkois-Suomen järvissä pintavesien lämpötilat vaihtelevat nyt 16–22 asteen välillä. Alueella on havaittu vain vähän sinilevää, poikkeuksena on Lappeenrannan Haapajärvi, jossa levää on runsaasti.

Ely-keskuksen tiedotteessa kerrotaan, että myöskään itäisen Suomenlahden alueella ei sinilevää juurikaan ole. Tuuliset säät ovat sekoittaneet merialueiden vesiä ja laskeneet myös niiden pintalämpötilaa.

Ely-keskus ei ole saanut tällä viikolla yleisöhavaintoja sinilevästä.

Vedenpinnat nousseet

Ely-keskuksen tiedotteen mukaan voimakkaat sateet ovat myös nostaneet vesistöjen vedenkorkeutta ja hidastaneet niiden laskua.

Saimaassa ja Simpelejärvessä onkin nyt enemmän vettä kuin normaalisti tähän aikaan vuodesta. Ely-keskus ennustaa kuitenkin Saimaan vedenkorkeuden laskevan vielä elokuun loppua kohti.

Sateet ovat nostaneet vedenpintaa myös Kymijoen alueen järvissä. Päijänteellä vedenpinta on nyt keskimääräisellä tasolla.