Linja-autoliikenne kanavatiellä ei ole poikki — Suomen ja Venäjän rajaviranomaiset eivät puutu sopimuksen vastaiseen rajoitukseen Hannu Ojala Suurin osa Venäjältä tulevista linja-autoista kulkee Etelä-Karjalaan Svetogorskin rajanylityspaikan kautta. Ensimmäiset kalakaupat ovat kolmen kilometrin etäisyydellä rajasta.

Venäjän liikenneministeriön määräys ei ole lopettanut kokonaan linja-autoliikennettä Saimaan kanavan huoltotiellä.

— Siitä kulkee reittiliikenne ja muitakin yksittäisiä linja-autoja, Kaakkois-Suomen rajavartioston apulaiskomentaja Jaakko Olli vahvistaa.

Rajoitus on silti vähentänyt merkittävästi Nuijamaan kautta maahan tulevaa linja-autoliikennettä.

Venäjän liikenneministeriö ilmoitti joulukuun puolivälissä katkaisevansa kanavatien linja-autoliikenteen talvikuukausien ajaksi. Rajoitus päättyy maaliskuun lopussa. Määräyksen perusteena on liikenneturvallisuus.



Rajaviranomaiset eivät Suomessa eikä Venäjälläkään ole puuttuneet tilanteeseen, koska rajoitus ei ole rajanylityspaikan sopimuksen mukainen. Kiellon valvonta kuuluu Venäjällä liikennepoliisille.

Venäjän puolella kanavatien alkuun on laitettu ajokiellosta kertovia merkkejä. Suomen puolella asiasta ei rajalla kerrota edes opasteilla.

— Toimimme sopimuksen mukaan, Olli perustelee.



Rajoitus ja vuodenvaihteen lomaliikenne ovat tehneet Vaalimaasta vilkkaimman ylityspaikan linja-autoilla matkustaville venäläisille.

Rajavartioston havaintojen perusteella Vaalimaan liikenteestä vain pieni osa kääntyy Lappeenrannan suuntaan.

Lappeenrantaan ostoksille tulevat bussimatkalaiset käyttävät tällä hetkellä yleisimmin Svetogorskin ylityspaikkaa.